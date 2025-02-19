Четыре шага к долголетию: привычки, которые продлевают нам жизнь

Сейчас многие страны сталкиваются со снижением роста продолжительности жизни. Но врачи и ученые составили список из простых активностей, которые помогут достичь долголетия многим.

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На протяжении десятилетий средняя продолжительность жизни в Европе неуклонно росла, что отражало достижения медицины, питания и здравоохранения. Однако в последние годы эта тенденция к росту начала замедляться, причем наиболее заметное замедление наблюдается в Англии. Если раньше увеличение продолжительности жизни казалось неизбежным, то теперь сочетание факторов образа жизни и растущих рисков для здоровья угрожает свести на нет дальнейший прогресс, пишет Daily Record.

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В последние годы неуклонный рост продолжительности жизни в Европе натолкнулся на неожиданное плато. В период с 1990 по 2011 год продолжительность жизни там увеличивалась в среднем на 0,23 года в год. Однако с 2011 по 2019 год этот рост замедлился до 0,15 года в год, причем в Англии этот показатель резко снизился с 0,25 до 0,07 года в год.

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Исследователи из Университета Восточной Англии связывают это замедление прежде всего с резким ростом сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Эти проблемы со здоровьем тесно связаны с такими факторами образа жизни, как неправильное питание, недостаточная физическая активность и растущий уровень ожирения. В исследовании подчеркивается, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была основным фактором, способствовавшим сокращению продолжительности жизни в этот период.

Несмотря на пугающую природу этих проблем, принятие простых, заботящихся о здоровье привычек может существенно повлиять на продолжительность жизни, говорит доктор Тэмсин Льюис, основатель Wellgevity. Например, очень важна регулярная физическая активность. Эксперты рекомендуют еженедельно уделять не менее 150 минут умеренным физическим нагрузкам, которые могут включать такие виды спорта, как бодрая ходьба или езда на велосипеде. Такой уровень активности не только укрепляет сердечно-сосудистое здоровье, но и помогает поддерживать мышечную силу, что крайне важно для грациозного старения.

Выбор диеты также играет важную роль, говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine. Диета в средиземноморском стиле, богатая фруктами, овощами, цельными зернами, орехами и оливковым маслом, ассоциируется со снижением риска сердечных заболеваний и увеличением продолжительности жизни. Такие диеты обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами, которые борются с воспалением и поддерживают общее здоровье.

Социальные связи еще больше влияют на продолжительность жизни. Исследования показали, что крепкие социальные связи и участие в жизни общества могут привести к улучшению психического здоровья, снижению стресса и уменьшению риска хронических заболеваний. В регионах, известных высокой продолжительностью жизни, таких как "голубые зоны", прочные социальные сети являются общей характеристикой у столетних людей.

Кроме того, очень важно поддерживать стабильный уровень сахара и инсулина в крови. Ограничение приема пищи по времени, физическая активность после еды и сокращение потребления сверхпереработанных продуктов могут укрепить метаболическое здоровье. Эти практики помогают предотвратить метаболические дисфункции, которые ускоряют старение и повышают риск заболеваний.

В целом, хотя замедление темпов роста продолжительности жизни представляет собой сложную проблему для общественного здравоохранения, люди могут предпринять упреждающие шаги для достижения долголетия. Регулярная физическая активность, полноценное питание, развитие социальных отношений и контроль над метаболическим здоровьем — это доступные многим стратегии, которые в совокупности способствуют более долгой и здоровой жизни.

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