Омолодить мозг на десяток лет: ученые рассказали, что для этого надо сделать с телефоном

Серьезные и неизлечимые болезни мозга, становящиеся все большей угрозой по мере нашего старения, являются распространенной проблемой. Но недавно ученые нашли невероятно простой способ защиты нашего мозга от таких осложнений.

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В эпоху, когда смартфоны стали незаменимыми спутниками многих людей, недавнее исследование показало, что простое отключение мобильного доступа в интернет может привести к значительному улучшению психического здоровья и концентрации внимания, а в долгосрочной перспективе — защитить от многих когнитивных нарушений на года вперед, пишет StudyFinds.

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Ученые из разных университетов США и Канады на протяжении месяца провели исследование с участием 467 пользователей iPhone, средний возраст которых составлял 32 года, чтобы изучить, как сокращение доступа к интернету влияет на повседневную жизнь. Участники установили приложение, которое блокировало мобильный интернет, но при этом позволяло совершать звонки и отправлять смс, поддерживая необходимое общение без постоянных отвлекающих факторов в сети.

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Результаты, опубликованные в журнале PNAS Nexus, удивили авторов исследования. После двух недель отсутствия мобильного интернета участники отметили улучшение самочувствия и психического здоровья, превосходящее те, которые обычно наблюдаются даже при приеме антидепрессантов. Кроме того, тесты на внимание показали улучшения, сравнимые с обращением вспять десятилетнего возрастного снижения когнитивных способностей. Эти результаты свидетельствуют о том, что постоянный доступ к мобильному интернету может нарушать нашу естественную способность концентрировать внимание.

Изменения в поведении также сопровождали это укрепление психического здоровья. Лишившись соблазна бесконечного скроллинга, люди проводили больше времени, общаясь с людьми лицом к лицу, занимаясь спортом и наслаждаясь активным отдыхом — поведением, которое способствует укреплению психического здоровья и когнитивных функций еще больше. Примечательно, что у 91 % участников наблюдались улучшения хотя бы в одной из ключевых областей самочувствия.

При этом, что даже у тех, кто не полностью придерживался двухнедельного запрета на мобильный интернет, наблюдались положительные изменения, что говорит о том, что даже частичное сокращение использования может быть полезным. Этот вывод позволил ученым предположить, что менее экстремальные меры, такие как ограниченное по времени блокирование интернета, все же могут дать значительные преимущества несмотря на кажущуюся радикальность.

Исследование также показало, что наиболее значительные улучшения наблюдались у людей с высоким уровнем "страха упущенных возможностей", что опровергает мнение о том, что постоянное подключение к интернету снимает тревогу.

Страх упущенных возможностей (FOMO) — это психологический феномен, когда человек испытывает тревогу или беспокойство из-за того, что пропустил общественные события, какой-либо опыт или важные новости, особенно те, которые можно увидеть в социальных сетях. Он возникает из-за убеждения, что другие наслаждаются этим опытом, а они остаются в стороне, что приводит к компульсивному вовлечению в онлайн жизнь. Исследования показывают, что постоянная цифровая связь может усугубить FOMO, усиливая стресс и неудовлетворенность, а не принося облегчение.

Несмотря на то, что только 25 % участников выдержали полный двухнедельный запрет на использование мобильного интернета, общие положительные результаты свидетельствуют о том, что намеренное сокращение использования мобильного интернета может улучшить самочувствие, психическое здоровье и концентрацию внимания.

Ведущий автор исследования Адриан Уорд, доцент кафедры маркетинга Техасского университета в Остине, отметил: "Наш главный вопрос заключался в том, приспособлены ли мы к постоянному подключению ко всему и всегда? Полученные данные говорят о том, что нет". Таким образом, сознательное ограничение доступа к мобильному интернету, даже временное, может послужить простой, но эффективной стратегией для улучшения различных аспектов психического здоровья, повседневного функционирования и долгосрочного крепкого здоровья.

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