Защищает от развития опасного рака: ученые назвали продукт, укрепляющий кишечник

Наш кишечник работает круглые сутки и без отдыха, что со временем делает его уязвимым к серьезным болезням, таким как колоректальный рак. Однако недавно ученые выяснили, что один доступный продукт способен защитить его от болезни.

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Недавнее исследование показало, что включение в рацион йогурта может обеспечить защиту от некоторых видов колоректального рака. Ученые давно изучали его потенциальные преимущества для здоровья, в частности, благодаря содержащимся в нем живым бактериальным культурам, но результаты научных работ не были однозначны. Новый анализ проливает свет на связь между потреблением йогурта и конкретными подтипами колоректального рака, пишет Harvard T. H. Chan School of Public Health .

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В исследовании, проведенном под руководством эпидемиолога Шуджи Огино из больницы Бригама и женщин и Гарвардского университета и опубликованного в журнале Gut Microbes, были проанализированы данные более 130 000 человек, за которыми велось наблюдение на протяжении более трех десятилетий. Несмотря на то, что учеными не было обнаружено значительной связи между потреблением йогурта и общей заболеваемостью колоректальным раком, третьим по распространенности раком во всем мире, исследователи заметили заметную связь при изучении подтипов рака.

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Участники, употреблявшие две и более порций йогурта в неделю, имели на 20% меньшую частоту бифидобактериально-положительных опухолей, особенно в проксимальном отделе толстой кишки, по сравнению с теми, кто употреблял менее одной порции в месяц.

Bifidobacterium — распространенная бактерия в кишечнике человека, которая присутствует во многих йогуртах. Но наш кишечник и еда это не единственные ее источники. Так, примерно в 30% случаев колоректального рака встречаются опухоли, содержащие эту бактерию, которые часто бывают более агрессивными. Присутствие Bifidobacterium в опухолях предполагает, что у некоторых людей она может легче проникать через кишечный барьер.

Парадоксально, но регулярное употребление йогурта, богатого Bifidobacterium, может помочь предотвратить эту бактериальную транслокацию, возможно, благодаря его антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, которые усиливают целостность кишечного барьера, заявили авторы исследования.

Хотя эти результаты являются больше наблюдательными и для установления причинно-следственной связи необходимы дальнейшие исследования, они вносят вклад в растущее число доказательств, связывающих диету, состав микробиома кишечника и риск развития онкологических заболеваний. Как отмечает доктор Огино, понимание того, как долгосрочные диетические привычки влияют на присутствие конкретных бактерий в тканях, может укрепить доказательства, связывающие диету с защитой нашего организма от опасных болезней.

Но важно помнить, что хотя йогурт может принести пользу нашему кишечнику, целостный подход к укреплению здоровья, включающий сбалансированную диету, богатую клетчаткой, регулярную физическую активность и плановые медицинские обследования, необходим для снижения риска развития рака.

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