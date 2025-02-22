Буддийский секрет: ученые назвали необычный способ успокоения раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника может в любой миг нарушить все наши планы и навредить нам как физически, так и психологически. Однако недавно ученые проанализировали простую практику, которая оказалась действенной в борьбе с ним.

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Жизнь, в которой кишечник диктует нам ежедневные правила распорядка дня, с неожиданным дискомфортом в животе и непредсказуемыми походами в туалет звучит страшно. Такова реальность для многих людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника (СРК) — хроническим заболеванием, нарушающим работу толстого кишечника и проявляющимся такими симптомами, как боль в животе, вздутие живота, газы, диарея и запоры. Однако недавно ученые выяснили, что простая и доступная процедура может помочь в борьбе с этим осложнением, пишет PsyPost.

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Хотя точная причина СРК остается неустановленной, считается, что такие факторы, как стресс, диета и дисбаланс кишечных бактерий, играют значительную роль. В поисках эффективных стратегий лечения исследование, проведенное под руководством Сьюзан А. Гейлорд, изучило влияние тренировки осознанности на симптомы СРК.

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Осознанность (Mindfulness) — это практика, которая предполагает концентрацию внимания на настоящем моменте без осуждения чего либо. Она способствует осознанию мыслей, эмоций и телесных ощущений, способствуя принятию и снижению стресса. Уходя корнями в буддийские традиции, осознанность завоевала популярность в современной психологии как терапевтическая техника для борьбы с тревогой, депрессией и хронической болью.

В исследовании, опубликованном в журнале Mindfulness, приняли участие 75 взрослых женщин с диагнозом СРК. Участницы были случайным образом распределены на восьминедельную программу тренировки осознанности или группу социальной поддержки, включающую еженедельные двухчасовые занятия и полудневный ретрит после шестой недели.

Программа тренировки осознанности была разработана специально для женщин с СРК и проводилась опытным инструктором. Оценка проводилась через несколько промежутков времени, в том числе через шесть и двенадцать месяцев после лечения, с измерением выраженности симптомов СРК, качества жизни, висцеральной чувствительности, психологического дистресса и уровня осознанности.

Результаты показали, что через шесть месяцев после вмешательства в группе, занимающейся практикой осознанности, симптомы СРК значительно уменьшились по сравнению с группой социальной поддержки. Хотя к двенадцати месяцам разница несколько уменьшилась, группа осознанности продолжала сообщать о лучших результатах. Кроме того, как через шесть, так и через двенадцать месяцев в группе осознанности были отмечены улучшения висцеральной чувствительности, в то время как в группе социальной поддержки существенных изменений не произошло.

Эти результаты свидетельствуют о том, что тренинг осознанности предлагает многообещающий подход к лечению симптомов СРК, потенциально обеспечивая длительное облегчение от этого осложнения. Однако стоит помнить, что исследование опиралось на данные самоотчета, что может внести погрешность, связанную с осведомленностью участников о лечении и ожиданиями исследователей.

Несмотря на это ограничение, исследование показало возможный потенциал включения практики осознанности в планы лечения синдрома, давая надежду тем, кто стремится облегчить свою жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

Также Фокус писал о влиянии генов, ответственных за развитие синдрома разраженного кишечника, на нашу психику. Ученые обнаружили генетическую связь между синдромом раздраженного кишечника и такими расстройствами, как тревога и депрессия.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.