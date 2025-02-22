Залог здорового сна: ученые заявили, что дело совсем не в его продолжительности

Долгое время ученые считали, что основой качественного отдыха ночью является определенное количество часов. Однако недавнее исследование оспорило это утверждение, поставив на первое место совсем другой фактор.

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В то время как многие люди для оценки качества своего ночного отдыха ориентируются на количество часов, которые они спят каждую ночь, новое исследование выяснило, что само постоянство графика сна может играть куда более важную роль в общем состоянии здоровья. Таким образом, главным в нашем отдыхе может быть совсем не его продолжительность, пишет Cambridgeshire Live.

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Исследование, опубликованное в журнале Sleep, проанализировало данные более 60 000 участников и показало, что у людей с регулярным режимом сна риск смертности был значительно ниже, чем у тех, кто спал нерегулярно, пусть и дольше.

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Исследовательская группа рассчитала индекс регулярности сна (SRI), используя более 10 миллионов часов данных акселерометра. Они обнаружили, что более регулярный сон связан со снижением риска смертности от всех причин на 20-48%. Регулярность сна оказалась более сильным предсказателем риска смертности, чем его продолжительность, что значит, что соблюдение последовательности времени сна и бодрствования может быть более важным для долголетия, чем простое внимание к общему количеству проспанных часов. Так, некоторым людям достаточно лишь 4 часа сна в сутки, при этом они чувствуют себя великолепно, о чем уже писал Фокус ранее.

Еще одно исследование, опубликованное в журнале Journal of Epidemiology & Community Health, и в очередной раз выделившее важность постоянства сна, показало, что нерегулярный режим отдыха и бодрствования связан с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркты и инсульты.

В дополнение к физическому здоровью регулярность сна также уже была связана учеными с психическим благополучием. Исследование, опубликованное в журнале Sleep Health, показало что постоянный режим сна способствует улучшению психологического здоровья, в том числе уменьшению симптомов депрессии и улучшению когнитивных функций. Это говорит о том, что эффекты регулярного режима сна выходят за рамки физического здоровья и охватывают также эмоциональное и психическое благополучие.

Чтобы улучшить состояние здоровья, эксперты рекомендуют установить и поддерживать постоянный режим. Это включает в себя засыпание и пробуждение в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Такая регулярность помогает регулировать внутренние часы организма, что приводит к улучшению качества сна и общего состояния здоровья.

Хотя получение достаточного количества сна, несомненно, важно, регулярность сна играет не меньшую роль в определении состояния нашего здоровья и его изменениях. Приоритетное соблюдение режима сна может стать простой, но эффективной стратегией для улучшения физического и психического состояния для многих людей.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.