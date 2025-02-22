Травят нас и все вокруг: ученые призвали отказаться от пластиковых контейнеров для еды

Пластиковые контейнеры уже давно стали стандартным методом доставки большинства видов еды на вынос. Однако недавно ученые узнали, какая опасность скрывается в каждом из них, проникая в еду, которую мы едим и, в итоге, в наш организм.

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В суете современной жизни еда на вынос стала для многих своеобразным спасением и единственным способом на перекус во время работы. Однако последние исследования выяснили, что пластиковые контейнеры, в которые упаковывается эта еда, могут наносить очень серьезный вред здоровью нашего сердца. О причинах дважды подумать, чем есть пищу с таких контейнеров, пишет Futurism.

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Исследование, опубликованное в журнале Ecotoxicology and Environmental Safety, показало, что химические вещества, просачивающиеся из пластиковых контейнеров в пищу, могут негативно влиять на микробиом кишечника, что приводит к воспалению — известному предвестнику сердечно-сосудистых заболеваний.

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В этом исследовании ученые из Китая провели эксперименты, в ходе которых крысы употребляли кипяченую воду, которая хранилась в пластиковых контейнерах на вынос в течение разного времени. В течение трех месяцев у всех крыс, независимо от времени воздействия, наблюдались значительные изменения в кишечных бактериях и повреждение тканей сердечной мышцы. Эти данные свидетельствуют о том, что даже минимальный контакт с нагретым пластиком может представлять опасность для здоровья.

В основе проблемы лежит тот самый злосчастный микропластик — крошечные частицы пластика размером менее пяти миллиметров, которые могут мигрировать из контейнеров в пищу, особенно под воздействием тепла. Эти микрочастицы, а также связанные с ними химические вещества, такие как бисфенол А (BPA) и фталаты, нарушают эндокринную функцию и связаны с различными проблемами со здоровьем, включая болезни сердца.

Чтобы снизить эти риски, эксперты рекомендуют отказаться от использования пластиковых контейнеров для горячей пищи. Отдавая предпочтение альтернативным вариантам, таким как стекло или нержавеющая сталь, можно предотвратить попадание вредных веществ в пищу, а затем в организм. Кроме того, для сохранения здоровья учеными рекомендуется сократить общее использование пластика в повседневной жизни и своевременно принимать меры по борьбе с его накоплением.

Микропластик стал широко распространен в нашей окружающей среде, проникая не только в пищу и воду, но и в воздух, которым мы дышим и даже в рыбу, которую мы едим. Исследования выявили его в самых различных тканях человека, что подчеркивает важность решения этой новой проблемы со здоровьем и продолжения захламления нашего организма инородными частицами.

Хотя для полного понимания долгосрочных последствий воздействия микропластика необходимы дальнейшие исследования, принятие активных мер по минимизации контакта с ним, например, выбор непластиковых решений для хранения продуктов и внимательное отношение к упаковке покупаемых продуктов может способствовать улучшению состояния здоровья миллионов людей.

Ранее Фокус писал о пагубном влиянии микропластика на наш кишечник. Ссылаясь на новое исследование, ученые призывают нас обращать больше внимания на негативное влияние пластика на наш организм.

Также Фокус писал о том, что альтернатива пластику из сахарного тростника оказалась опасной. Новое исследование свидетельствует о том, что пластик из сахарного тростника нельзя использовать в качестве экологически чистой альтернативы обычному.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.