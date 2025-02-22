Убивает не только мотивацию: ученые рассказали, как травля на работе влияет на наши семьи

Некоторые люди сталкиваются на рабочем месте с неприятной ситуацией, в которой они становятся вечным козлом отпущения. Однако недавно ученые выяснили, что систематические издевательства вредят не только им, но их самым близким людям.

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Издевательства на рабочем месте, встречающиеся во многих профессиональных средах, уже давно признаны пагубным влиянием на здоровье сотрудников. Однако недавние исследования показали, что последствия этого явления выходят за рамки отдельных людей и рабочей атмосферы, существенно влияя и на самочувствие их партнеров, пишет News Medical.

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Совместное исследование, проведенное Университетом Восточной Англии в Великобритании, а также Мадридским университетом Комплутенсе и Севильским университетом в Испании, позволило ученым выяснить непосредственные последствия издевательств на рабочем месте для различных факторов, связанных со сном.

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В число исследуемых состояний вошли преждевременное пробуждение, нарушения повседневной жизни из-за плохого сна и общую неудовлетворенность качеством сна.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Interpersonal Violence, указывают на тревожную тенденцию: сотрудники, подвергшиеся издевательствам, часто испытывают нарастающие со временем нарушения сна, включая трудности с началом сна, поддержанием сна и ранними утренними пробуждениями. Эта прогрессия в значительной степени объясняется "руминацией гнева" — процессом, в ходе которого люди непрерывно вспоминают тревожные события, такие как плохое обращение на рабочем месте, которые помимо всего прочего вредят нашему сердцу.

Ведущий автор исследования профессор Ана Санс-Вергель из Норвичской бизнес-школы объясняет, что эта постоянная руминация служит дезадаптивным механизмом преодоления. Хотя люди могут считать, что мысленное переосмысление негативного опыта поможет им справиться с ним и преодолеть его, это часто усугубляет стресс и мешает спокойному сну.

Более того, исследование выявило "заразный" аспект бессонницы: нарушения сна, которые испытывает пострадавший сотрудник, могут передаваться его партнеру, что приводит к общим проблемам со сном и взаимным нарушениям повседневной жизни. Этот феномен подчеркивает взаимосвязанную природу здоровья сна в интимных отношениях.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи провели два разных этапа исследования. В первом из них 147 сотрудников наблюдались за работой в течение пяти дней, а во втором — 139 супружеских пар в течение двух месяцев. Участники, проживающие в Испании, предоставили данные о подверженности издевательствам на рабочем месте, уровне связанных с работой руминаций гнева и различных показателях бессонницы.

Результаты последовательно продемонстрировали, что издевательства косвенно усугубляют проблемы со сном через усиление руминации. Кроме того, партнеры сотрудников, подвергшихся травле, сообщали о параллельных нарушениях сна, что говорит о том, что проблемы со сном одного партнера могут напрямую влиять на проблемы другого, вероятно, из-за общей обстановки во время сна и эмоциональных связей. Эти выводы подчеркивают необходимость комплексных мер, направленных на борьбу с травлей на рабочем месте, заявили авторы.

Мероприятия, ориентированные на семейные пары, могут вооружить обоих партнеров стратегиями преодоления стресса, тем самым снижая уровень руминации и улучшая качество сна для обоих, считают ученые.

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