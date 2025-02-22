Последний сигнал организма: таинственный бесконечный кашель женщины спас ей жизнь

Порой наш организм необычным способом пытается донести нам о проблемах, сбивая с толку многим врачей. Так и случилось с 71-летней скрипачкой, причина постоянного кашля которой удивила даже самых бывалых работников сферы медицины.

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Более года жизнь Констанс Мейер была наполнена непрекращающимся надсадным кашлем, который сбивал с толку ее врачей, раздражал окружающих и не поддавался никаким попыткам лечения. 71-летняя скрипачка, опытная исполнительница, участвовавшая в создании саундтреков к крупным фильмам и сотрудничавшая со всемирно известными музыкантами, оказалась в центре медицинской загадки, а реальная причина удивила даже бывалых врачей, пишет The Washington Post.

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Диагнозы Мейер варьировались от астмы до кислотного рефлюкса, но ни один из назначенных методов лечения не приносил долговременного облегчения. И только случайная встреча выявила истинную причину симптомов Мейер, что помогло спасти ей жизнь.

Важно

Не стоит бояться, но стоит быть начеку: причины затяжного кашля и способы справиться с ним

Мейер давно боялась рака, призрак которого нависал над ее семьей. Ее мать и бабушка умерли молодыми от рака яичников и груди соответственно. Но, несмотря на семейную историю, у нее не было обнаружено мутаций BRCA — генетических маркеров, наиболее связанных с наследственным раком груди и яичников. Будучи убежденной вегетарианкой и любительницей пеших прогулок, она гордилась своим здоровьем и следила за уровнем холестерина и артериальным давлением.

Поэтому, когда в начале 2023 года у нее появился сухой кашель, не сопровождаемый простудой или инфекцией, она решила, что он пройдет сам по себе. Вместо этого он усилился, будил ее по ночам и мешал работать. Ее давний терапевт после нормального рентгена грудной клетки поставил диагноз "астматический бронхит" и прописал ингаляторы и стероиды — лечение принесло мимолетное облегчение, после чего кашель вернулся с новой силой.

Прошли месяцы, прежде чем Мейер обратилась к другому специалисту. Ее новый лечащий врач назначил эхокардиограмму, которая не выявила признаков заболевания сердца, и направил ее к пульмонологу и специалисту по ушам, носу и горлу (ЛОР). Пульмонолог, принимавший ее по телемедицине, провел тесты, которые позволили предположить легкую интерстициальную болезнь легких, а ЛОР заподозрил кислотный рефлюкс и добавил к ее растущей схеме лечения антацидные препараты. Однако кашель оставался неизменным.

Тем временем на компьютерной томографии случайно обнаружили кальцификацию коронарных артерий — потенциальный признак сердечного заболевания. Эта деталь, проигнорированная в пользу теорий астмы и рефлюкса, впоследствии окажется недостающим фрагментом головоломки.

Так, только летом 2024 года в картину вошла новая фигура: Меган Камат, кардиолог, специализирующийся на сердечной недостаточности и трансплантации, чья маленькая дочь как раз начала заниматься с Мейер скрипкой. Камат сразу заметила то, что другие не замечали: Мейер кашляла, когда ходила по комнате, но не когда сидела неподвижно. Сработал медицинский инстинкт и, подозревая, что кашель имеет кардиологическое происхождение, Камат добилась, чтобы Мейера срочно записали на прием к кардиологу в Калифорнийском университете, перенеся ранее запланированный визит.

Стресс-эхокардиограмма показала ненормальные результаты, что привело к КТ-коронарной ангиограмме — специализированному визуализационному тесту, который дал шокирующее откровение. У Мейер была 85-99-процентная закупорка левой передней нисходящей артерии — состояние, обычно связанное с так называемым инфарктом "вдовца", известным своим высоким уровнем смертности. Несмотря на отсутствие классических симптомов сердечных проблем — ни боли в груди, ни онемения рук, постоянный сухой кашель Мейер был предупреждающим знаком ее организма.

17 сентября 2024 года ей была проведена ангиопластика, в ходе которой был установлен стент, открывающий критически закупоренную артерию. Почти сразу после процедуры кашель исчез. Последующая компьютерная томография подтвердила, что ее легкие здоровы, опровергнув прежние опасения по поводу болезни легких или рефлюкса. Позднее Каматх размышляла о том, как легко состояние Мейер могло быть полностью пропущено. Она отметила, что симптомы сердечных заболеваний у женщин часто проявляются иначе, чем у мужчин, и склонность медицинской системы не замечать их остается постоянной проблемой.

Сейчас Мейер вспоминает этот опыт с чувством благодарности и шока. Несколько месяцев она беспрекословно следовала советам врачей, полагая, что все, что ей говорили, было правильным. С тех пор этот опыт изменил ее подход — теперь она более открыто говорит о своем здоровье, защищая себя так, как раньше защищала только других.

Через месяц после процедуры она приняла небольшое, но символическое решение: отменила визит к ЛОРу, который ошибочно списал ее симптомы на рефлюкс. Это был момент вновь обретенной уверенности в себе, тихое признание того, что ее здоровье, как и ее музыка — это то, что она больше не хочет оставлять без внимания.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.