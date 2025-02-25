Выживаемость возросла на 83%: ученые назвали продукты, спасающие мозг от деменции

Деменция является распространенной болезнью, которая все еще не имела действенных способов лечения. Однако недавно ученые открыли в некоторых продуктах свойства, серьезно повышающие выживаемость при этом заболевании.

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В стремлении понять сложную работу человеческого мозга ученые давно занимаются изучением потенциальных защитных действий некоторых пищевых компонентов. Недавние исследования указали на важную роль омега-3 жирных кислот — питательных веществ, в изобилии содержащихся в жирной рыбе, орехах и семенах, в защите от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь двигательных нейронов (MND) и фронтотемпоральная деменция (FTD), пишет Daily Record.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, показывает, что омега-3 жиры могут влиять на прогрессирование этих изнурительных заболеваний и потенциально повышать уровень выживаемости у людей, страдающих от них.

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Само исследование ученых было сосредоточено на генетической мутации, известной как C9orf72, наиболее распространенной генетической причине как MND, так и FTD. Используя плодовых мушек, несущих эту мутацию, ученые заметили, что в клетках их мозга значительно снижен уровень полиненасыщенных жирных кислот, включая омега-3. Этот дефицит отражал результаты исследования клеток мозга человека, пораженных той же мутацией.

Чтобы углубиться в проблему, исследователи увеличили потребление альфа-линоленовой кислоты (ALA) — одного из видов омега-3 жирных кислот, содержащихся в льняном семени, грецких орехах и масле канолы, в рационе мутировавших мушек. Такое диетическое вмешательство привело к незначительному улучшению показателей их выживаемости. Когда команда напрямую ввела эти жирные кислоты в клетки мозга, результаты оказались еще более выраженными: выживаемость возросла на 83%, что позволило увеличить продолжительность жизни мух с 15 до 27,5 дней.

Профессор нейродегенеративных заболеваний, Адриан Айзекс, возглавлявший исследование, подчеркнул важность полученных результатов: "Эпидемиологические исследования показывают, что люди с высоким потреблением омега-3 жирных кислот имеют более низкий риск развития болезни двигательных нейронов. Наше исследование позволяет глубже понять механизмы, лежащие в основе этого".

Несмотря на многообещающие результаты, переход от лабораторных данных к применению на людях требует дальнейших исследований. В настоящее время исследовательская группа сосредоточена на определении наиболее эффективной жирной кислоты для испытаний на людях и разработке методов доставки достаточного ее количества в мозг.

Доктор Джулия Дадли из Alzheimer's Research UK подчеркнула более широкие последствия полученных в ходе исследования знаний, отметив, что такие выводы могут проложить путь к новым подходам к лечению целого ряда нейродегенеративных заболеваний. Это исследование отчетливо показало возможный потенциал диетических компонентов, в частности омега-3 жирных кислот, во влиянии на здоровье мозга и борьбе с заболеваниями, которые долгое время вовсе не находили эффективного лечения.

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