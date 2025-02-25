Ситуация ухудшится: ученые выявили повышенную опасность рака груди в некоторых странах

Онкологические заболевания продолжают набирать обороты по всему миру, ухудшая неутешительную статистику. Недавно ученые выяснили, какие страны больше всего пострадают от рака молочной железы к 2050 году.

Related video

Недавний анализ Международного агентства по изучению рака (IARC) выявил тревожную тенденцию: по прогнозам, к 2050 году число случаев заболевания раком молочной железы и смертей от него значительно возрастет, что непропорционально скажется на странах с более низким уровнем дохода. Такие результаты ставят под угрозу жизни десятков миллионов женщин по всему миру, пишет HealthDay.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

По оценкам авторов исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, при сохранении нынешних тенденций к середине века ежегодно будет регистрироваться 3,2 миллиона новых случаев рака молочной железы и 1,1 миллиона смертей от него.

Важно

Нашли "выключатель" роста опухолей: ученые открыли новый способ борьбы с раком

Этот прогнозируемый рост объясняется такими факторами, как рост населения, старение и неравенство в доступе к здравоохранению. В то время как в странах с высоким уровнем дохода часто действуют эффективные программы скрининга, позволяющие выявлять заболевания на ранних стадиях, многие страны с низким индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) сталкиваются с проблемами ранней диагностики и доступности лечения. Доктор Джоанна Ким, ученая из IARC и соавтор доклада, подчеркнула: "Каждую минуту в мире у четырех женщин диагностируется рак молочной железы и одна женщина умирает от этого заболевания, и эта статистика ухудшается".

В исследовании IARC подчеркивается, что, хотя в странах с высоким ИРЧП отмечаются более высокие показатели заболеваемости — отчасти благодаря лучшей диагностике и факторам образа жизни, показатели смертности непропорционально выше в странах с низким ИРЧП. Такое неравенство подчеркивает острую необходимость улучшения инфраструктуры и доступа к здравоохранению в менее развитых регионах.

Глобальная инициатива Всемирной организации здравоохранения по борьбе с раком молочной железы направлена на снижение смертности от болезни в мире на 2,5% в год, однако для достижения этой цели необходимы согласованные усилия по профилактике, раннему выявлению и лечению, особенно в развивающихся странах.

Профилактические меры могут сыграть важную роль в смягчении этой тенденции. Ученые считают, что примерно четверть случаев рака молочной железы можно предотвратить, изменив образ жизни, например, сократив потребление алкоголя, поддерживая здоровый вес, увеличив физическую активность и поощряя грудное вскармливание. Эти меры, в сочетании с изменениями в политике и постоянными инвестициями в системы здравоохранения, необходимы для решения проблемы растущего глобальной угрозы рака молочной железы.

В целом, прогнозируемый рост числа случаев заболевания раком молочной железы и смертности от него к 2050 году требует немедленных и последовательных глобальных действий, заявили авторы. Устранение неравенства в здравоохранении, улучшение раннего выявления и внедрение эффективных стратегий профилактики являются важнейшими шагами к снижению воздействия этого заболевания во всем мире.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о прогнозах, по которым к 2050 году мир ждет онкологическое цунами. И это, как предупреждают эксперты, может подвергнуть испытаниям на устойчивость системы здравоохранения разных стран.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.