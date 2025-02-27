Подсластили новую зависимость: ученые обнаружили в никотиновых паучах сахарозаменители

Борьба с курением уже давно является глобальной повесткой и принесла определенные плоды, предоставив людям множество альтернатив. Однако новая находка ученых заставила их задуматься о возникновения новой зависимости у молодежи.

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Уже несколько лет как на рынке появился продукт, призванный помочь людям снизить зависимость от традиционного табака. Чтобы увеличить его популярность, ученые разработали вариант содержащий ингредиенты, которые могут сделать его более привлекательным, особенно для молодой аудитории. О том как наука хочет популяризировать никотиновые паучи, пишет Duke University School of Medicine.

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Недавнее исследование Медицинской школы Университета Дьюка показало, что ведущие бренды оральных никотиновых пакетов (ONP) содержат искусственные подсластители, что потенциально повышает их привлекательность и потребление. Исследование, проведенное под руководством доктора Сайрама В. Джаббы, токсиколога и старшего научного сотрудника отделения анестезиологии Университета Дьюка, показало, что такие подсластители, как ацесульфам-К и сукралоза, присутствуют в популярных брендах.

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Эти соединения, которые в 200-700 раз слаще столового сахара, были обнаружены даже в неароматизированных сортах, причем их количество варьировалось от 0,3 до 1,2 миллиграмма на упаковку. Доктор Джабба отметил: "Искусственные подсластители, добавляемые в пакетики с никотином, обладают схожим маскирующим эффектом, уменьшая горечь никотина и приводя к увеличению его потребления". В экспериментах с участием мышей исследователи заметили, что присутствие этих подсластителей приводило к заметному увеличению потребления никотина.

Мыши, генетически модифицированные таким образом, что у них отсутствует рецептор сладкого вкуса, потребляли меньше растворов с никотином, чем их собратья, что говорит о том, что подсластители эффективно маскируют присущую никотину горечь, делая продукт более приятным на вкус. Этот маскирующий эффект особенно важен, если учесть потенциальное воздействие подобных альтернатив курению на подростков и молодых людей.

Однако в исследовании, соавтором которого является доктор Свен-Эрик Йордт, доцент кафедры анестезиологии Университета Дьюка, подчеркивается, что подслащенная природа этих паучей может сделать их более популярными среди молодых людей, что может привести к увеличению потребления никотина среди этой группы населения. Оральные никотиновые паучи завоевали популярность после их появления на рынке США в 2016 году.

Эти маленькие паучи, не содержащие табака, помещаются между губой и десной, доставляя никотин вместе с дополнительными вкусовыми добавками и подсластителями в организм. Хотя они рекламируются как более безопасная альтернатива традиционным табачным изделиям, включение сильнодействующих подсластителей вызывает у ученых вопросы об их роли в развитии никотиновой зависимости, особенно среди молодежи.

Искусственные подсластители, такие как ацесульфам-К и сукралоза, обычно используются в различных продуктах питания и напитках для придания сладости без дополнительных калорий. Однако их применение в популяризации никотиновых продуктах подчеркивает необходимость тщательного контроля со стороны регулирующих органов. Как считает доктор Джабба, если рассматривать сладость как ключевой компонент вкуса продукта, это может помочь снизить его привлекательность, особенно для новых пользователей, и потенциально уменьшить вероятность начала употребления никотина в различных его видах.

Исследование было опубликовано в журнале Nicotine and Tobacco Research и получило финансирование от Национального института злоупотребления наркотиками Национального института здоровья и Центра табачных изделий Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США.

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