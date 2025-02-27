Между ребенком и здоровьем: ученые узнали как прием лекарств матерями влияет на новорожденных

Влияние лекарств на вынашиваемый плод и кормящихся грудью детей долгое время оставалось загадкой для науки. Однако недавно ученые разработали технологию, которая показала, насколько они реально опасны для здоровья матери и ребенка.

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Принятие лекарств во время материнства сопряжено со значительными рисками, особенно если речь идет о благополучии матери и ребенка, заявили ученые. Исследователи из Университета Ватерлоо разработали новаторскую математическую модель, отчетливо показавшую весь этот хрупкий баланс.

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Сфокусировав свое внимание на леветирацетаме — препарате, часто назначаемом для лечения эпилепсии, команда под руководством Сантоша Сурьяванши, клинического и доклинического фармаколога и фармакокинетика, задалась целью понять его влияние на младенцев при приеме кормящими матерями, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Clinical Pharmacokinetics.

Важно

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Исторически сложилось так, что данные о влиянии подобных препаратов на младенцев, находящихся на грудном вскармливании, были скудными, что ставило матерей перед сложным выбором: продолжать принимать необходимые лекарства с неизвестными рисками для ребенка или прекратить лечение и поставить под угрозу собственное здоровье.

Инновационная модель, получившая название "модель, связанная с пуповиной" (МСП), использует физиологически обоснованное фармакокинетическое моделирование (PBPK). Этот подход учитывает передачу лекарств как через пуповину во время беременности, так и через грудное молоко после родов, предлагая комплексное представление о воздействии на младенца на критических ранних этапах развития.

Благодаря интеграции таких факторов, как анатомия, физиология, потребление грудного молока и концентрация препарата, модель дает подробную оценку потенциального воздействия препарата. Полученные результаты обнадежили ученых: типичные дозы леветирацетама представляют минимальный риск для кормящих младенцев. Этот вывод бесценен для матерей, которые полагаются на этот препарат, поскольку прекращение его приема может серьезно повлиять на их здоровье и способность ухаживать за ребенком, считают авторы.

Более того, модель МСП перспективна не только в отношении этого одного препарата, заявили исследователи. Она предлагает основу для оценки других лекарств, решая давнюю проблему ограниченности клинических данных по многим препаратам в контексте грудного вскармливания. Это достижение не только дает медицинским работникам более совершенные инструменты для оценки безопасности лекарств во время грудного вскармливания, но и может помочь матерям принимать обоснованные решения о лечении.

Устраняя пробел в данных, модель повышает качество жизни матери и ребенка, обеспечивая безопасное использование жизненно важных лекарств без ущерба для здоровья младенца.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.