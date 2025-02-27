Диагноз удивил всех: ученые обнаружили новый коронавирус у новорожденного ребенка
Последние новости о COVID-19 вновь стали становиться все более тревожными в последние месяцы, сообщая о новых видах болезни. Так, новорожденный ребенок стал эпицентром научного интереса, став переносчиком нового типа коронавируса.
Недавно ученые из Кореи выявили новый коронавирус человека (HCoV), отличный от вируса, вызвавшего COVID-19. Этот тип вируса, относящийся к семейству альфакоронавирусов, был обнаружен у 103-дневного младенца с симптомами пневмонии. Ученые не могли дать ответ как именно вирус проник в организм ребенка, пишет Korea Biomedical Review.
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Младенец, у которого обнаружили новый вирус, был госпитализирован в больницу Ансана при Корейском университете с лихорадкой, кашлем, выделением мокроты и насморком. Кроме того, у ребенка были признаки острого среднего отита и нарушения функции печени: повышенный уровень АСТ/АЛТ — 462/350 МЕ/л.
АСТ (аспартат-аминотрансфераза) и АЛТ (аланин-аминотрансфераза) — это ферменты, которые содержатся в печени и помогают перерабатывать белки. Когда клетки печени повреждены, эти ферменты просачиваются в кровь, и повышенный уровень АСТ/АЛТ может указывать на воспаление или дисфункцию печени, что и наблюдалось у инфицированного младенца.
Чтобы проследить происхождение этого вируса, исследовательская группа под руководством профессора Сон Чжин Вона с кафедры микробиологии Медицинского колледжа Корейского университета проанализировала образцы младенцев, поступивших с симптомами пневмонии в 2022 году.
Кроме того, исследователи проверили 880 диких корейских мышей, собранных в период с 2018 по 2022 год, на наличие вирусных инфекций. Они обнаружили, что 16 из этих грызунов (примерно 1,8%) были носителями нового альфакоронавируса, тесно связанного с вирусом, обнаруженным у младенца, а генетическое сходство составляло от 93,0 до 96,8%, говорится в исследовании, опубликованном в международном журнале Emerging Microbes & Infections.
Профессор Сон отметил, что этот вирус генетически отличается от известных человеческих коронавирусов, таких как 229E, NL63, OC43 и HKU1, что говорит о его животном происхождении. В то время как COVID-19 в первую очередь поражает дыхательную систему, этот недавно выявленный вирус был связан как с пневмонией, так и с дисфункцией печени. Возможность передачи вируса от человека к человеку остается неясной и требует дальнейшего изучения.
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