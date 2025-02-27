Шизофрения проявляется чаще у определенного пола: что узнали ученые

Шизотипическое расстройство уже давно стало важной частью в прогнозировании развития шизофрении в научном мире. Однако недавно ученые выяснили, что во всем этом не последнюю роль играют половые различия.

Related video

Шизофрения, сложное психическое расстройство, проявляется по всему спектру — от малозаметных признаков в общей популяции до ярко выраженных клинических симптомов. Недавнее совместное исследование Автономного университета Барселоны (АУБ) и Университета Барселоны (УБ) позволило выяснить, как генетическая предрасположенность к шизофрении влияет на эти тонкие, субклинические признаки у мужчин и женщин, пишет Universitat Autonoma de Barcelona.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследовательская группа под руководством доктора Неус Видаль-Баррантес из АУБ и доктора Арасель Роса из УБ проанализировала данные почти 1200 студентов университета, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.

Важно

Наконец-то нашли причину: теперь ученые знают, что вызывает слуховые галлюцинации у больных шизофренией

В исследовании проанализированы данные почти 1200 студентов университетов, изучен их генетический риск развития шизофрении с помощью полигенных баллов риска (PRS), которые оценивают вероятность развития расстройства на основе наличия нескольких генетических вариантов, связанных с шизофренией, в отличие от более известных и распространенных причин развития заболевания.

Участники заполнили стандартные психологические анкеты, измеряющие шизотипию — набор личностных черт, связанных с риском развития психоза, который включает такие позитивные аспекты, как странные убеждения и необычные переживания. Затем исследователи провели статистический анализ, чтобы определить, коррелируют ли более высокие значения PRS с шизотипическими чертами в общей популяции.

Хотя общей генетической связи с шизотипией обнаружено не было, дальнейший анализ с разбивкой по полу показал, что у мужчин с более высоким баллом генетического риска наблюдалась более сильная связь с позитивным аспектом шизотипии, что отсутствовало у женщин.

Полученные данные свидетельствуют о том, что генетический риск развития шизофрении может быть по-разному выражен у разных полов, на что потенциально могут влиять экологические или гормональные факторы, что обусловливает необходимость дальнейшего изучения механизмов, специфичных для пола, в рамках исследований шизофрении.

Эти результаты вносят вклад в продолжающуюся дискуссию о том, как генетические и внешние факторы взаимодействуют с нашим психическим здоровьем. Признание и учет гендерных различий может повысить точность исследований и клинической практики, что в конечном итоге приведет к улучшению результатов для людей, страдающих это тяжелой болезнью, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали развитие шизофрении с концентрацией витамина D у матери. Исследование показало, что корни шизофрении могут быть связаны с уровнем материнского витамина D, который играет важную роль в формировании клеток, ответственных за выработку дофамина.

Также Фокус писал о том, что употребление каннабиса связано с 30% случаев шизофрении у молодых людей. Хотя многие считают случайное употребление каннабиса безвредным, недавние исследования свидетельствуют об обратном.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.