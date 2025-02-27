Рак шейки матки будет проще выявить: ученые разработали новый метод диагностики

Анализ на рак шейки матки занимает куда больше времени, если врачи пытаются понять полную картину состояния организма больных. Однако недавно ученые создали метод получения информации, который способен сделать это гораздо быстрее.

Related video

В сфере медицинской диагностики произошло значительное достижение: возможность диагностировать рак шейки матки и анализировать ее микробиом по одному образцу стала реальностью, благодаря корейским ученым. Традиционно для этих целей требовались отдельные процедуры, однако последнее исследование продемонстрировало более эффективный и быстрый подход, пишет Korea Biomedical Review.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В исследовании, проведенном под руководством профессора Ким Кидонга из больницы Сеульского национального университета Бунданг и профессора Ким Чжун Мо из университета Чунг-Анг, изучался потенциал образцов жидкостной цитологии (LBC) для двух целей.

Важно

Защищает от развития опасного рака: ученые назвали продукт, укрепляющий кишечник

LBC — это современный метод скрининга рака шейки матки, при котором клетки, собранные с шейки матки, сохраняются в жидкой среде, что повышает сохранность клеток и точность диагностики по сравнению с традиционными методами. Исследователи проанализировали микробные сообщества у 30 женщин, сравнив образцы LBC с традиционными образцами мазков.

Результаты показали, что образцы LBC предоставляют данные о микробиоме, сопоставимые с образцами мазков, с аналогичным соотношением ключевых бактерий, таких как Lactobacillus и Gardnerella. Ученые выяснили, что образцы LBC демонстрировали более высокое микробное разнообразие, что позволяет предположить, что они могут быть более благоприятными для комплексного микробного анализа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Эта разработка особенно важна, учитывая роль микробиома шейки матки в здоровье женщин. Здоровая шейка матки населена преимущественно полезными бактериями, такими как Lactobacillus, которые помогают защититься от инфекций. Однако увеличение микробного разнообразия и присутствие специфических патогенных бактерий было связано с повышенным риском развития ВПЧ-инфекции и прогрессирования поражения шейки матки. Поэтому анализ ее микробиома наряду со скринингом рака может дать более целостное представление о состоянии здоровья пациентки и потенциальных рисках для него.

Интеграция анализа микробиома в рутинный скрининг рака шейки матки с использованием образцов LBC открывает перспективные возможности для раннего выявления и персонализированных стратегий лечения, считают авторы. Используя один образец для цитологического исследования и оценки микроорганизмов, медицинские работники могут получить исчерпывающую информацию, не подвергая пациенток многочисленным процедурам.

Такой подход не только упрощает диагностический процесс, но и открывает возможности для разработки новых биомаркеров для раннего выявления онкологии.

Таким образом, возможность получения критически важной информации как о клеточных аномалиях, так и о микробном составе из одного образца LBC представляет собой значительное достижение в диагностике заболевания.

Ранее Фокус писал о том, что вирус папилломы человека опасен не только для женщин. Фертильность резко снижается, как и шансы обзавестись детьми для молодых мужчин.

Также Фокус писал о прогнозах, по которым к 2050 году мир ждет онкологическое цунами. И это, как предупреждают эксперты, может подвергнуть испытаниям на устойчивость системы здравоохранения разных стран.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.