Пожилые люди в опасности: ученые выяснили, что скоро они начнут стареть быстрее

Климат это гораздо более важная часть нашего здоровья, чем представляют себе многие люди. Однако недавно ученые выяснили, что с его изменением, у пожилых людей запустятся опасные процессы, сокращающие их жизнь.

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Аномальная жара уже давно ассоциируется учеными с различными проблемами со здоровьем, но последние исследования показали, что она может ускорить даже сам процесс старения у пожилых людей. Такие результаты говорят о том, что в ближайшем будущем ситуация с увеличением продолжительности жизни может крайне изменится во всем мире, пишет HealthDay.

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Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, выяснило, что длительное воздействие экстремальной жары может привести к усилению биологического старения, особенно у пожилых людей. Исследовательская группа под руководством Юнъюн Чой, постдокторантки Школы геронтологии Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии, проанализировала данные более 3600 человек в возрасте 56 лет и старше из США.

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Следующее лето не пощадит стариков: как подготовить родных к будущей аномальной жаре

Ученые обнаружили, что участники, проживающие в районах с частыми сильными жарами, определяемыми как температура свыше 32 градусов Цельсия, испытывали до 14 месяцев дополнительного биологического старения по сравнению с жителями более прохладных регионов. Например, у жителей Феникса, штат Аризона, США, где такая жара является преобладающей, признаки ускоренного старения были более выраженными.

Биологический возраст отражает функциональное состояние клеток и систем человека, отличаясь от хронологического возраста, который основывается исключительно на дате рождения. Повышенный биологический возраст по сравнению с хронологическим связан с повышенным риском смертности и развитием различных заболеваний.

В своем исследовании ученые оценивали биологический возраст, анализируя образцы крови на предмет эпигенетических изменений — модификаций, которые влияют на активность генов, не изменяя последовательность ДНК. Эти эпигенетические маркеры служили индикаторами процессов биологического старения участников.

В работе также подчеркивается усугубляющее влияние влажности на тепловой стресс. Высокий уровень влажности может препятствовать естественным механизмам охлаждения организма, таким как потоотделение, в результате чего людям пожилого возраста становится сложнее регулировать температуру тела. Сочетание жары и влажности представляет собой значительный риск для здоровья, поскольку у пожилых людей часто снижается потоотделение, что уменьшает их способность эффективно отводить тепло.

Эти результаты подчеркивают важность реализации стратегий по снижению воздействия тепла, особенно в местах, где изменение климата продолжает увеличивать глобальные температуры. Градостроителям и политикам авторы рекомендуют рассмотреть такие меры, как увеличение количества зеленых насаждений, посадка деревьев и создание затененных зон, чтобы помочь защитить уязвимые группы населения от негативного воздействия экстремальной жары. Такие меры могут сыграть решающую роль в сохранении здоровья и благополучия пожилых людей в условиях повышения температуры, а это миллионы жизней, находящиеся под угрозой.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.