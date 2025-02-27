Фастфуд перестраивает наш мозг: ученые обнаружили новую опасность вредной пищи

Питание фастфудом уже давно критиковалось учеными за целый ряд серьезных проблем со здоровьем, развивающихся из-за него. Однако недавно они выяснили, что помимо веса и нашего тела, такая еда способна поменять наш мозг.

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Недельное увлечение фастфудом и сладкими лакомствами может показаться безобидным, особенно если весы в ванной не сдвинутся с места. Однако последние исследования показывают, что даже кратковременный период нездорового питания может быстро нарушить жизненно важные метаболические процессы, потенциально открывая путь к долгосрочным проблемам со здоровьем, пишет ZME Science.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism и проведенном под руководством профессора Стефани Куллманн, заместительницы руководителя отдела "Метаболическая нейровизуализация", приняли участие 18 здоровых молодых мужчин, которые в течение пяти дней добавляли к своему обычному рациону примерно 1 500 дополнительных калорий из ультрапереработанных закусок. Несмотря на отсутствие значительной прибавки в весе, у участников заметно увеличилось количество жира в печени — с 1,5 до 2,5%, и развилась инсулинорезистентность мозга. Это состояние нарушает способность мозга регулировать аппетит и обмен веществ, повышая риск увеличения веса и нарушения обмена веществ, а также развития болезней.

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Инсулин, который обычно ассоциируется с контролем уровня сахара в крови, также играет важнейшую роль в подаче сигналов мозгу для управления чувством голода и запасанием питательных веществ. Когда мозг становится невосприимчивым к сигналам инсулина, это может привести к повышению аппетита и неправильной обработке глюкозы и жиров, создавая основу для ожирения и диабета 2 типа. Насторожил авторов и тот факт, что эти негативные последствия проявились уже через пять дней после начала диеты, что предшествовало заметным изменениям веса.

Более того, исследование показало, что кратковременное употребление нездоровой пищи изменяет систему вознаграждения мозга. Участники стали менее чувствительны к положительным стимулам и более чувствительны к отрицательным результатам, что говорит о том, что такие пищевые привычки могут уменьшить удовольствие, получаемое от вознаграждения, и повысить чувствительность к негативным событиям. Такой сдвиг может способствовать возникновению цикла нездорового пищевого поведения, поскольку мозг все больше тянется к высококалорийным и ультрапереработанным продуктам.

Эти выводы подчеркивают важность соблюдения сбалансированной диеты, поскольку даже такие небольшие временные промахи могут иметь долгосрочные последствия для работы мозга и метаболического здоровья. Хотя случайные лакомства не являются вредными по своей сути, осознание их потенциальных последствий может помочь сделать осознанный выбор в пользу диеты, считают авторы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.