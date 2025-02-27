Вода это не роскошь, но лишь пока: как глобальное потепление делает ее питье небезопасным

Глобальное потепление влияет на многие области нашей жизни и наше здоровье. Однако согласно последним докладам ученых, оно вполне может лишить нас одно из важнейших ресурсов для нашего выживания.

Related video

Во всем мире доступность чистой питьевой воды все чаще оказывается под угрозой из-за сочетания экологических катастроф и стареющей инфраструктуры. От лесных пожаров, загрязняющих воду токсичными химикатами, до наводнений, захлестывающих системы очистки, и засух, концентрирующих загрязняющие вещества, проблемы нарастают и ученые бьют тревогу по поводу необходимости их скорейшего решения, пишет Yale School of Environment.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В ноябре 2018 года из-за обрыва линии электропередач в предгорьях Сьерра-Невады вспыхнул разрушительный лесной пожар, который привел к практически полному уничтожению города Парадайз, штат Калифорния, США. Огонь не только уничтожил дома и инфраструктуру, но и повредил систему водоснабжения города. Когда бушевал пожар, разгерметизированные водопроводные линии непреднамеренно втягивали токсичный дым, в результате чего в водопровод попадали опасные химические вещества, такие как бензол.

Важно

Панацея или миф: укрепляет ли лимонная вода наше здоровье, рассказали ученые

Бензол, известный канцероген, представляет значительную опасность для здоровья при попадании в организм. Последующее тестирование показало, что уровень бензола в некоторых районах значительно превышает безопасные пределы, что потребовало проведения комплексного и дорогостоящего процесса обеззараживания.

Загрязнение произошло в результате сильного нагрева, расплавившего пластиковые компоненты инфраструктуры водоснабжения, в результате чего в систему попали вредные вещества. Этот инцидент подчеркнул уязвимость муниципальных систем водоснабжения перед загрязнением, вызванным высокими температурами, особенно с учетом того, что изменение климата увеличивает частоту и тяжесть таких событий.

Помимо пожаров, изменение климата усугубляет проблемы качества воды такими явлениями, как усиление наводнений и засух. Наводнения могут переполнить водоочистные сооружения, что приведет к попаданию загрязняющих веществ в источники питьевой воды. И наоборот, засухи снижают доступность воды, концентрируя загрязняющие вещества и затрудняя очистку. Эти проблемы подчеркивают острую необходимость в адаптивных стратегиях защиты водных ресурсов в условиях меняющегося климата.

В ответ на эти угрозы эксперты выступают за принятие упреждающих мер, включая установку устройств предотвращения обратного потока воды, использование огнестойких материалов в инфраструктуре водоснабжения и разработку планов реагирования на чрезвычайные ситуации с учетом экологических катастроф. Реализация таких стратегий может повысить устойчивость систем водоснабжения к загрязнению, обеспечивая безопасность и здоровье пострадавшего населения, но требует действий со стороны правительства, говорится в докладе, опубликованном Pacific Institute.

Согласно первоначальному проекту, плотина могла спокойно выдержать пиковый приток воды в 152 400 кубических метров в секунду Фото: Wikipedia

Ярким примером проактивной адаптации является сиднейская плотина Варрагамба, которая подверглась значительной модернизации для улучшения качества воды и здоровья реки. Проект стоимостью 301,7 млн долларов США предусматривает контролируемый сброс воды в окружающую среду, что позволило решить такие проблемы, как цветение водорослей и повышенная соленость. Эта инициатива демонстрирует, как совершенствование инфраструктуры может смягчить некоторые негативные последствия изменения климата для водных систем.

Поскольку изменение климата продолжает влиять на состояние окружающей среды, обеспечение целостности систем питьевого водоснабжения остается важнейшим приоритетом. Сообщества по всему миру должны инвестировать в устойчивую инфраструктуру и внедрять комплексные методы управления водными ресурсами, чтобы справиться с меняющимися проблемами, вызванными потеплением на планете.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.