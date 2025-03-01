Брокколи укрепила организм: ученые выяснили, что овощ защищает от диабета

Преддиабет это опасное и коварное состояние, которое постепенно и незаметно подводит нас к развитию диабета 2 типа. Однако учены выяснили, что некоторые овощи способны эффективно понижать уровень сахара в крови и могут спасти нас от болезни.

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В борьбе с повышением уровня сахара в крови на наших огородах появился неожиданный союзник: брокколи. Недавние исследования показали, что сульфорафан — соединение, в изобилии содержащееся в крестоцветных овощах, таких как брокколи, брюссельская и кочанная капуста, может играть ключевую роль в снижении уровня сахара в крови, предлагая потенциальный диетический подход к борьбе с преддиабетом, пишет ScienceAlert.

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В исследовании, проведенном Гетеборгским университетом в Швеции и опубликованном в журнале Nature Microbiology, приняли участие 74 человека в возрасте от 35 до 75 лет с избыточным весом или ожирением и повышенным уровнем сахара в крови, свидетельствующим о преддиабете, в течение 12 недель.

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Участников случайным образом распределили на прием сульфорафана, полученного из ростков брокколи, или плацебо, причем ни исследователи, ни участники не знали о точном распределении групп. Результаты показали, что у тех, кто употреблял сульфорафан, наблюдалось заметное снижение уровня сахара в крови по сравнению с группой плацебо.

В исследовании также было отмечено, что эффективность сульфорафана варьируется у разных людей. У участников с ранними признаками легкого возрастного диабета, относительно более низким индексом массы тела (ИМТ), сниженной инсулинорезистентностью, минимальной жировой болезнью печени и меньшей секрецией инсулина наблюдалось еще более значительное снижение уровня сахара в крови — вплоть до двукратного.

Роль кишечных бактерий также оказалась решающим фактором в эффективности сульфорафана. Исследователи выявили особую бактерию, способную взаимодействовать с соединением, усиливая его сахароснижающее действие. У участников, в организме которых присутствовала именно эта бактерия, средний уровень сахара в крови снизился на 0,7 ммоль на литр по сравнению с 0,2 ммоль на литр, наблюдавшимся в более широкой группе, принимавшей сульфорафан.

Полученные данные подчеркивают потенциал сульфорафана как высокоточного средства лечения преддиабета. Однако эксперты подчеркивают, что такие вмешательства должны дополнять, а не заменять основополагающие изменения образа жизни.

"Факторы образа жизни остаются основой любого лечения преддиабета, включая физические упражнения, здоровое питание и снижение веса", — отмечает профессор Андерс Розенгрен, молекулярный физиолог из Университета Гетеборга и автор исследования.

От преддиабета страдает значительная часть населения планеты, причем, по оценкам, только в Швеции им страдают до 10% взрослых. Раннее выявление и индивидуальные вмешательства имеют решающее значение для предотвращения прогрессирования диабета 2 типа. Полученные в ходе исследования данные о взаимосвязи между рационом питания, микробиотой кишечника и метаболическим здоровьем открывают перспективные пути для разработки целевых стратегий питания, направленных на лечение и потенциальное обращение вспять преддиабета.

Хотя включение в рацион продуктов, богатых сульфорафаном, таких как брокколи, полезно, для достижения терапевтических уровней, подобных тем, что были использованы в исследовании, могут потребоваться концентрированные источники, такие как экстракты ростков брокколи, считают авторы.

Лицам, рассматривающим возможность приема таких добавок, следует проконсультироваться с медицинскими работниками, чтобы убедиться в их безопасности и целесообразности. Данное исследование не только показало потенциал подобных продуктов питания в профилактике заболеваний, но и выделило важность индивидуального подхода к питанию, как ключевого элемента достижения оптимальных результатов оздоровления.

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