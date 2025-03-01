Ожирение заложено в нас изначально: ученые заявили, что оно развивается не из-за питания

Питание, играющее важнейшую роль в получении нами всех нужных и полезных веществ оказалось не самой главной причиной развития ожирения. Ученые выяснили, что это заболевание появляется из-за нарушений в одном из наших главных органов.

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В последние десятилетия глобальный рост ожирения создает серьезные проблемы для людей, систем здравоохранения и лиц, осуществляющих уход за больными по всему миру, считают ученые. В то время как обычно винят такие факторы, как неправильное питание и недостаток физических упражнений, недавние исследования выявили более сложные механизмы, в частности, связанные с известным многим гормоном, пишет DZD.

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Совместное исследование Университетской клиники Тюбингена, Немецкого центра исследований диабета (DZD) и Мюнхенского университета имени Гельмгольца, опубликованное в журнале Nature Metabolism, выявило роль инсулина в мозге при развитии ожирения и диабета 2 типа.

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Научная работа, проведенное под руководством профессора доктора Штефани Куллманн, показала, что даже кратковременное употребление ультрапереработанніх продуктов с высоким содержанием калорий, таких как шоколадные батончики и картофельные чипсы, может существенно изменить работу мозга у здоровых людей.

"Наши результаты впервые демонстрируют, что даже кратковременное употребление сильно переработанных вредных продуктов вызывает значительные изменения в мозге здоровых людей, что может быть первоначальной причиной ожирения и диабета 2 типа", — отметила профессор Куллманн.

В нормальных условиях инсулин в мозге подавляет аппетит. Однако у людей, страдающих ожирением, эта регуляторная функция нарушается, что приводит к инсулинорезистентности. У здоровых участников исследования наблюдалось снижение чувствительности мозга к инсулину уже через пять дней после употребления высококалорийной пищи, что отражало картину, наблюдаемую у людей с ожирением. Это снижение чувствительности сохранялось даже через неделю после возобновления сбалансированной диеты.

В исследовании приняли участие 29 мужчин-добровольцев со средним весом, разделенных на две группы. Одна группа в течение пяти дней подряд дополняла свой обычный рацион дополнительными 1500 ккал из переработанных закусок, в то время как контрольная группа придерживалась своих обычных привычек питания. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи оценили содержание жира в печени и чувствительность мозга к инсулину как сразу после вмешательства, так и спустя неделю.

Даже небольшие порции вредной и жирной пищи оказались опасны для нашего мозга

Результаты показали значительное увеличение количества жира в печени и снижение чувствительности мозга к инсулину в группе с высоким содержанием калорий, причем эффект сохранялся даже после возвращения к нормальному питанию.

Эти данные свидетельствуют о том, что реакция мозга на инсулин быстро адаптируется к изменениям в рационе питания, что потенциально может способствовать развитию ожирения и связанных с ним заболеваний. Профессор Андреас Биркенфельд, автор исследования, подчеркнул необходимость дальнейшего изучения роли мозга в метаболических нарушениях: "Мы предполагаем, что реакция мозга на инсулин адаптируется к краткосрочным изменениям в рационе до того, как произойдет набор веса, и таким образом способствует развитию ожирения и других вторичных заболеваний".

Предыдущее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, уже показывало, что высокая чувствительность мозга к инсулину связана с благоприятным распределением жира в организме и снижением веса во время вмешательств в образ жизни. Это говорит о ключевой роли нашего мозга в регулировании метаболизма и о потенциально серьезных последствиях при нарушении его чувствительности к инсулину.

В целом, данное исследование подчеркивает глубокое влияние даже кратковременного употребления нездоровой пищи на работу мозга, подчеркивая важность выбора рациона питания для поддержания метаболического здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

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