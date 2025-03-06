Администрация Трампа урезала помощь ученым: это остановило разработку вакцины от ВИЧ

Президент США Дональд Трамп и его команда сократили глобальную помощь ученым и системам здравоохранения. Одно из таких действий поставило под угрозу десятки лет работы над вакциной от ВИЧ, которая должна была пройти клинические испытания.

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Имеющая большой потенциал инициатива по созданию вакцины против ВИЧ была внезапно остановлена. Южноафриканский совет по медицинским исследованиям (SAMRC) недавно подтвердил прекращение значительного гранта Агентства США по международному развитию (USAID) в размере 45,6 миллиона долларов, что стало следствием масштабного сокращения внешней помощи США при администрации президента Дональда Трампа, пишет Research Professional News.

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Консорциум BRILLIANT, амбициозное научное сотрудничество под руководством SAMRC, был на пороге запуска первого испытания новой вакцины против ВИЧ. Цель этого мероприятия заключалась не только в разработке эффективных кандидатов в вакцины, но и в укреплении лабораторных служб на всем континенте Африки.

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Профессор Гленда Грей, директор программы и главный исследователь BRILLIANT, выразила глубокое сожаление, связанное с прекращением финансирования, назвав его "катастрофическим" для научной работы и подготовки ученых. Она заявила, что исследователям теперь необходимо срочно найти альтернативное финансирование, чтобы не допустить срыва этих важнейших испытаний.

Ситуация еще более усугубляется приближающимся сроком годности флаконов с вакциной, который намечен на март 2026 года. Чтобы эффективно использовать эти ресурсы, набор участников должен был начаться к июню или июлю 2025 года, что еще больше уменьшает и без того напряженные сроки.

Это сокращение финансирования является частью более широкой схемы администрации президента США, Дональда Трампа, по уменьшению американской помощи, которая уже нарушила множество глобальных инициатив в области здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что такие действия могут серьезно подорвать усилия по борьбе с такими заболеваниями, как туберкулез, и поставить под угрозу предоставление основных услуг в странах с высоким уровнем заболеваемости.

В ответ на эти вызовы президент SAMRC Нтобеко Нтуси призвал правительства стран, частный сектор и филантропические организации сделать шаг вперед и выступить гарантами сохранения программы. Он выступает за самостоятельный подход к финансированию и исследованиям в области ВИЧ и СПИДа, стремясь к тому, чтобы десятилетия прогресса не были потеряны, а наоборот, ускорились благодаря независимым инновациям и инвестициям.

Это событие показало всю хрупкость глобальных инициатив в области здравоохранения, зависящих от внешнего финансирования и общей работы многих стран, а также подчеркнул острую необходимость в устойчивых решениях проблем общественного здравоохранения, основанных на независимости от внешних стран.

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