Препараты для похудения останутся в прошлом: ученые нашли им безопасную альтернативу

Семаглутид уже несколько лет является популярным способом похудения для миллионов людей, несмотря на свои побочные эффекты. Однако недавно ученые обнаружили ему альтернативу, лишенную его недостатков.

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Новое открытие, сделанное исследователями из Стэнфордского университета, может изменить подход к лечению ожирения, предоставив альтернативу существующим средствам. Они обнаружили природную молекулу под названием BRP, которая действует подобно популярному препарату для снижения веса семаглутиду (Оземпик), но с меньшим количеством побочных эффектов. Первые испытания на животных показали, что BRP помогает снизить аппетит и массу тела, не вызывая тошноты, запоров и потери мышечной массы, пишет Stanford Medicine.

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Семаглутид действует, активируя рецепторы GLP-1, расположенные в мозге, кишечнике, поджелудочной железе и других тканях. Этот широко распространенный эффект помогает контролировать уровень сахара в крови и замедлять пищеварение, но может привести и ко многим серьезным побочным эффектам. BRP, напротив, действует только в гипоталамусе мозга — области, регулирующей аппетит и обмен веществ. Такое целенаправленное действие может объяснить, почему он работает без обычных побочных эффектов, считают авторы исследования, опубликованного в журнале Nature.

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Чтобы найти BRP, исследователи использовали искусственный интеллект. Алгоритм, получивший название Peptide Predictor, просканировал тысячи белков, чтобы выявить новые пептиды, которые могли бы помочь регулировать энергетический баланс. После этого они протестировали 100 пептидов и обнаружили, что BRP оказывает наиболее сильное воздействие на клетки мозга, связанные с контролем аппетита.

Испытания на животных показали хорошие и обнадеживающие результаты. Мыши и мини-пиги, которым давали BRP перед едой, съедали на 50% меньше пищи в течение следующего часа. В двухнедельном исследовании грызуны с ожирением, получавшие BRP, теряли жир, в то время как мыши без лечения набирали вес. Кроме того, у животных, прошедших курс лечения, улучшились показатели уровней сахара и инсулина в крови. При этом у них не наблюдалось никаких признаков дискомфорта или необычного поведения.

Доктор Катрин Свенссон, возглавлявшая исследование, сейчас работает над тем, чтобы довести BRP до испытаний на людях. В случае успеха он может стать более безопасным и эффективным средством для контроля веса по сравнению с существующими препаратами.

Искусственный интеллект уже не в первый раз помогает ученым быстрее находить новые методы лечения и подходы к различным болезням. Если BRP окажется эффективным на людях, это может стать прорывом в борьбе с ожирением.

Ранее Фокус писал о том, сколько человечество потеряло лет жизни из-за ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на глобальное здравоохранение, ведь показатели продолжают расти.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.