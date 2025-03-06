Инсульт оказался опасней для женщин: ученые выяснили фактор его частого развития

Инсульт у женщин происходит гораздо чаще чем у мужчин, и всему виной один единственный фактор, заявили ученые. Эта причина увеличивает риск его развития на 78%, однако у нее есть один неожиданный нюанс.

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В процессы нашего здоровья стресс часто вносит изменения, которые являются одновременно незаметными и вредными в долгосрочной перспективе. Недавние исследования выявили связь между хроническим стрессом и повышенным риском ишемического инсульта, особенно среди молодых женщин. Возникающий при нарушении кровоснабжения какого-либо участка мозга, он может привести к различным симптомам — от затруднения речи до паралича и даже летального исхода, пишет American Academy of Neurology.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Николаса Мартинеса-Маяндера из Университетской больницы Хельсинки, позволило изучить эту связь. В нем приняли участие 426 человек в возрасте от 18 до 49 лет, которые перенесли ишемический инсульт без установленной причины. Этих участников сравнили с контрольной группой такого же размера, подобранной по возрасту и полу, которая не перенесла инсульт.

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Каждый участник заполнил анкету, оценивающую уровень стресса за предыдущий месяц, с вопросами типа: "За последний месяц как часто вы чувствовали, что не можете контролировать важные вещи в своей жизни?". Ответы оценивались по шкале от нуля до четырех, в результате чего выводился общий балл стресса. Оценка от 0 до 13 баллов означала низкий уровень стресса, от 14 до 26 — умеренный, а от 27 до 40 — высокий. В среднем у людей, перенесших инсульт, стресс составил 13 баллов, в то время как в контрольной группе средний балл составил 10.

Из всех участников, 46% перенесших инсульт отметили умеренный или высокий уровень стресса, в отличие от 33% в группе без инсульта. После корректировки таких переменных, как образование, потребление алкоголя и давление, результаты показали, что умеренный уровень стресса связан с увеличением риска инсульта у женщин на 78%, в то время как высокий уровень стресса соответствует увеличению на 6%. Интересно, что у мужчин аналогичной корреляции не наблюдалось, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology.

Причины такого гендерного неравенства остаются неясными. Доктор Мартинес-Маяндер отметил важность дальнейших исследований, чтобы понять, почему именно стресс повышает риск инсульта у женщин, но не у мужчин. Кроме того, более глубокого изучения заслуживает также и неожиданный вывод о том, что умеренный стресс представляет больший риск, чем сильный. Понимание этих нюансов может проложить путь к разработке более эффективных стратегий профилактики инсульта с учетом уникальных особенностей здоровья женщин.

Исследование ученых отлично проиллюстрировало сложную взаимосвязь между психическим и физическим здоровьем у людей. Хронический стресс, часто возникающий в результате давления на работе, финансовых проблем и других жизненных ситуаций, уже давно признан учеными пагубным влиянием на самочувствие на официальном уровне. Данное исследование пополнило растущий массив данных, свидетельствующих о том, что борьба со стрессом не только повышает общее качество жизни, но и снижает риск серьезных заболеваний, таких как инсульт.

Поразительная статистика исследования заключается в том, что почти половина молодых женщин, переживших инсульт, имели умеренный или высокий уровень стресса, что подчеркивает острую необходимость в эффективных мерах по борьбе со стрессом. Применение таких методов борьбы со стрессом, как осознанность, регулярная физическая активность и поиск социальной поддержки, может стать жизненно важным компонентом комплексного подхода к здоровью, особенно для женщин, сталкивающихся с многогранными проблемами современной жизни.

По сути, стресс, будто он положительным или отрицательным — это неизбежная часть нашего ежедневного существования, но контроль над им имеет первостепенное значение. Данное исследование служит ярким напоминанием о том, что психика может оказывать ощутимое влияние на физическое здоровье, что усиливает важность целостного подхода к его улучшению, учитывающего как психологические, так и физиологические факторы, особенно для уязвимых групп.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

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