Симптомы менопаузы выявили опасность: они оказались предвестниками серьезного заболевания

Менопауза у женщин это неотвратимый этап их жизни, при этом у многих она происходит крайне дискомфортно. Недавно ученые выяснили, что некоторые выраженные симптомы могут также стать сигналами организма о будущем развитии опасной болезни мозга.

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Приливы жара, ночная потливость и перепады настроения — эти частые спутники менопаузы миллионов женщин могут быть не просто неприятными ощущениями, а предвестниками серьезных проблем, выяснили ученые. Недавние исследования показали, что они могут быть ранними индикаторами будущего снижения когнитивных способностей и наступления деменции, пишет HealthDay.

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В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, были проанализированы данные 896 женщин в возрасте в среднем 64 лет, переживших менопаузу. Результаты показали, что те, кто испытывал большее количество климактерических симптомов, таких как приливы жара, нарушения сна и изменения настроения, чаще демонстрировали когнитивные нарушения и легкие поведенческие проблемы в более позднем возрасте. Эти проблемы часто считаются предвестниками деменции, в числе которых и болезнь Альцгеймера.

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Доктор Захинур Исмаил, нейропсихиатр из Университета Калгари в Канаде и старший научный сотрудник исследования, выразил удивление по поводу связи между климактерическими переживаниями и последующими когнитивными и поведенческими изменениями.

В исследовании ученых также изучалась роль заместительной гормональной терапии (HRT) в этом контексте. Женщины, которые использовали HRT, показали лучшие результаты в поведении, что говорит о потенциальной пользе в смягчении некоторых климактерических симптомов. Однако HRT не улучшила когнитивные показатели, что указывает на то, что ее эффект может ограничиваться поведенческими аспектами.

Эти результаты пополнили растущее число доказательств того, что здоровье женщин в период менопаузы может иметь долгосрочные последствия для различных областей их организма. Хотя точные механизмы остаются неясными, некоторые исследователи предполагают, что снижение уровня эстрогена в период менопаузы может влиять на работу мозга, поскольку эстроген, как известно, играет роль в развитии нейронов и синапсов.

Для полного понимания этих ассоциаций и разработки эффективных мер профилактики таких осложнений необходимы более обширные исследования, заявили авторы. Однако ведение здорового образа жизни, включающего регулярные физические упражнения, достаточный сон и социальную активность, может помочь поддержать когнитивное здоровье во время и после менопаузального перехода.

Менопауза долгие годы не получала серьезного признания в качестве важного периода жизни женщины, определяющего и изменяющего ее функции организма. Последние исследования в этой области могут изменить ситуацию и сделать этот неотвратимый для миллиардов этап более комфортным и менее вредящим здоровью.

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