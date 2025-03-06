Детокс от цифрового мира: насколько помогает воздержание от соцсетей нашему здоровью

Социальные сети и прочие цифровые платформы давно занимают большое место в нашей жизни. Однако недавно ученые решили выяснить, насколько эффективен отказ от них для нашего здоровья, который все чаще пропагандируют в Интернете.

Related video

В современном мире, где доминируют цифровые технологий, идея отключения от социальных сетей набирает обороты, и многие выступают за "цифровой детокс" как путь к улучшению психического здоровья. Однако последние научные исследования внесли ясность в эффективность такого подхода и показали, что реальность отличается от утверждений этого широко распространенного мнения, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Всесторонний систематический обзор и мета-анализ, опубликованный в журнале Scientific Reports и проведенный под руководством Лауры Лемахье из Университета Антверпена, включал 226 исследований с общим количеством участников 275 728 человек и был направлен на выяснение взаимосвязи между использованием социальных сетей и их психологическим благополучием.

Важно

Не детские игры: ученые рассказали, возможно ли запретить социальные сети для детей

Вопреки предположению о том, что воздержание от социальных сетей повышает уровень счастья и удовлетворенности жизнью, исследование не выявило статистически значимой корреляции между степенью использования социальных сетей и общим благополучием. Этот вывод позволил ученым предположить, что простое сокращение или отказ от использования социальных сетей не является панацеей для улучшения психического здоровья.

В другом систематическом обзоре изучалась эффективность различных вмешательств, направленных на уменьшение проблемного использования социальных сетей. Этот анализ показал, что терапевтические вмешательства, в том числе включающие методы когнитивно-поведенческой терапии, были более эффективны для улучшения психического благополучия по сравнению со стратегиями, направленными исключительно на ограничение или полное воздержание от использования социальных сетей.

Так, 83% мероприятий, основанных на терапии, показали улучшение психического самочувствия, в то время как только 25% мероприятий, ориентированных на воздержание, дали аналогичные результаты.

Эти данные подчеркивают сложность взаимосвязи между использованием социальных сетей и психическим здоровьем. Вместо того чтобы применять универсальный подход, например, полное воздержание от общения, можно использовать специализированные мероприятия, направленные на устранение основных поведенческих моделей и поощрение здорового онлайн-вовлечения, которые могут принести более существенную пользу, считают авторы.

Поскольку цифровые технологии продолжают развиваться, необходимо продолжать исследования для разработки тонких стратегий, которые помогут людям ориентироваться в онлайн-мире без ущерба для их психического здоровья, заявили ученые.

Ранее Фокус писал о том, почему у некоторых людей развивается ПТСР. Новое исследование позволило ученым заглянуть в потенциальные первопричины развития опасного расстройства, что дало возможность разработать новые подходы к его лечению.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.