Мужское бесплодие стало предвестником рака: ученые связали с ним развитие онкологии

Мужчины, страдающие бесплодием, оказались в опасности исходя из результатов недавнего исследования. В нем ученые выяснили, что их серьезная проблема может быть связана с риском развития не менее серьезной болезни, угрожающей их жизни.

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Недавнее исследование Тартуского университета выявило необычную и опасную связь, обнаружив значительную корреляцию между мужским бесплодием и повышенным присутствием наследственных вариантов рака. Полученные результаты могут лечь в основу будущих эффективных обследований на наличие рака и спасти миллионы жизней, пишет eCancer.

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Примерно каждый десятый мужчина сталкивается с проблемой бесплодия, и это состояние не только влияет на репродуктивные возможности, но и является независимым фактором риска развития различных хронических заболеваний. Недавнее исследование ученых, опубликованное в журнале Human Reproduction Open, показало, что мужчины с низким уровнем спермы имеют повышенный риск развития рака в течение всей жизни.

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Повышенный риск развития онкологии распространялся не только на самих мужчин, но и на их родственников, что говорит о возможной генетической подоплеке. Чтобы глубже изучить эту связь, ученые сотрудничали с андрологической клиникой Тартуской университетской больницы, обследовав более 500 мужчин с необъяснимым бесплодием.

Используя систему анализа, разработанную кафедрой генетики человека Тартуского университета, команда проанализировала более 150 генов, связанных с наследственными раковыми заболеваниями. Результаты оказались следующими: у бесплодных мужчин наблюдалось почти пятикратное увеличение генетических вариантов, связанных с наследственным раком, по сравнению с их фертильными сверстниками. В частности, каждый 15 бесплодный мужчина имел предрасполагающий генетический вариант, в отличие от одного из 64 фертильных мужчин.

Еще одним подтверждением генетической связи стало то, что у некоторых участников на момент исследования уже был диагностирован рак или имелась семейная история заболевания. Это подкрепило гипотезу о врожденной предрасположенности в подобных семьях.

Тем не менее, распространенность рака среди пациентов не могла быть полностью оценена, так как наследственные онкологические синдромы часто проявляются позже, чем средний возраст участников исследования.

Эти открытия могут иметь серьезные клинические последствия, считает Ану Валкна, младший научный сотрудник в области генетики человека Института биомедицины и трансляционной медицины и автор исследования. Мужчины, как правило, обращаются за медицинской помощью по поводу бесплодия в более молодом возрасте, часто еще до начала или диагностики рака. Раннее выявление людей с генетической предрасположенностью может способствовать эффективному мониторингу и своевременному вмешательству.

Кроме того, поскольку некоторые наследственные синдромы рака в большей степени поражают членов семьи женского пола, выявление лиц, входящих в группу риска, может принести дополнительную клиническую пользу этим семьям.

На генетические факторы приходится около 10% случаев мужского бесплодия. Однако учеными считается, что значительная часть необъяснимых случаев является следствием генетических дефектов, которые обычно не анализируются при стандартном клиническом обследовании. Это подчеркивает важность включения комплексной генетической экспертизы в диагностику бесплодия для лучшего понимания и устранения потенциальных рисков для здоровья.

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