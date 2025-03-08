Сломанный половой орган не станет приговором: ученые смогли восстановить его повреждение

Повреждение полового органа мужчин, а также проблемы с его эректильной функцией, это не печальная реальность для некоторых людей. Однако недавно ученые смогли напечатать ему замену на 3D-принтере, которая функционирует не хуже оригинала.

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Ученые создали 3D-печатные пенильные имплантаты, которые успешно восстанавливают эректильную функцию на животных моделях. Это необычное изобретение дает надежду на то, что в будущем лечение эректильной дисфункции и травм пениса у людей также станет реальностью, возвращая им не только шанс на половую жизнь, но и спасая их психику, пишет LiveScience.

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Исследовательская группа во главе с Чжэньсин Ваном из Национального инженерно-исследовательского центра по восстановлению и реконструкции тканей человека, Южно-Китайского технологического университета, использовала материал на основе гидрогеля для создания структур, имитирующих сложную анатомию полового члена, включая кавернозную оболочку и тунику альбугинеа.

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Эти имплантаты были разработаны таким образом, чтобы воспроизводить естественный процесс эрекции, обеспечивая приток крови в разработанные ткани, что приводит к жесткости, схожей с естественной эрекцией, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Biomedical Engineering.

После имплантации кроликам и свиньям с эректильной дисфункцией 3D-печатные ткани легко интегрировались в анатомию хозяина. Уже через несколько недель эти животные восстановили нормальную функцию и успешно спаривались, принося здоровое потомство.

Эректильная дисфункция (ЭД) затрагивает значительную часть мужского населения, особенно тех, кому за 40. Традиционные методы лечения варьируются от медикаментозных до хирургических вмешательств, но проблемы остаются, особенно в случаях значительного повреждения тканей. Появление 3D-печатных имплантатов открывает потенциальную возможность для более эффективных и персонализированных методов лечения, считают авторы.

Хотя данное исследование стало своеобразным прорывом в этой сфере, существующие имплантаты не охватывают нервные ткани или сложные сосудистые структуры, поэтому ученым еще предстоит много роботы прежде чем такой метод станет доступным для людей. Будущие исследования будут направлены на включение этих элементов для полного восстановления всех аспектов функции органа.

Однако подобные работы имеют все шансы быть завершенными из-за востребованности их применения и того факта, что объем мирового рынка биомедицинской 3D-печати оценивался в 1,45 млрд долларов еще в 2021 году и, по некоторым прогнозам, продолжит расти примерно до 6,21 млрд долларов уже к 2030 году.

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