Потерю обоняния после COVID-19 победили: ученые смогли вернуть его переболевшим людям

Потеря способности чувствовать запахи стала широко распространенной проблемой после недавней пандемии. Однако недавно ученые смогли вернуть людям эту важную для здоровья и безопасности функцию носа.

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Недавно хирургическая процедура, обычно выполняемая для облегчения носовой обструкции, показала перспективность в восстановлении обоняния у пациентов, страдающих от длительной потери обоняния из-за COVID-19. Это новое применение существующей методики дает надежду тем, кто длительное время страдает от аносмии — состояния, характеризующегося потерей возможности чувствовать запахи, пишет IFLScience.

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Операция, известная как функциональная септоринопластика (fSRP), обычно используется для исправления структурных проблем в носовых ходах, таких как искривленная перегородка, что улучшает поток воздуха и облегчает людям дыхание. Исследователи из больницы Университетского колледжа Лондона (UCLH) под руководством Альфонсо Луки Пендолино, старшего клинического научного сотрудника, предположили, что, улучшая носовой поток воздуха, эта процедура может также способствовать доставке пахучих веществ в обонятельную область, потенциально восстанавливая обоняние у пациентов, страдающих от длительного COVID.

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Обоняние важнее зрения и слуха: в чем заключается его уникальность

Для проверки этой гипотезы было проведено клиническое исследование, опубликованное в журнале Facial Plastic Surgery, в котором приняли участие 25 взрослых, страдавших от значительной потери обоняния в течение более двух лет после заражения COVID-19.

Участники были разделены на две группы: 12 человек перенесли операцию fSRP, а остальные 13 продолжили стандартные методы тренировки обоняния, которые предполагают многократное воздействие на определенные запахи для стимулирования восстановления обоняния.

В течение шести месяцев обонятельные функции участников оценивались с помощью теста Sniffin' Sticks — стандартизированного метода, измеряющего способности к обнаружению, различению и идентификации запахов.

Результаты показали, что все пациенты, которым была проведена операция fSRP, сообщили о значительном улучшении обоняния, в то время как в контрольной группе такого восстановления не произошло; более того, 40% участников контрольной группы сообщили о дальнейшем снижении обонятельной функции.

Успех хирургической группы объясняется тем, что после операции размер носовых дыхательных путей увеличился примерно на 30%, что улучшило приток воздуха к обонятельной щели — области, отвечающей за распознавание запахов. Улучшение воздушного потока, вероятно, способствует лучшей доставке пахучих веществ к обонятельным рецепторам, эффективно "запуская" процесс восстановления у пациентов, у которых потеря обоняния сохранялась дольше обычного периода восстановления.

Несмотря на многообещающие результаты, исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения эффективности и безопасности fSRP в качестве стандартного метода лечения послевирусной аносмии.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.