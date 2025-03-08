Верные друзья и братья по несчастью: у людей и лабрадоров обнаружили общие гены

Мнение о том, что питомцы часто перенимают черты своих хозяев является довольно распространенным. Однако недавно ученые обнаружили между нами связь, уходящую куда более глубоко, чем обычные привычки и поведение.

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В ходе недавнего исследования ученые обнаружили необычную генетическую связь между ожирением у лабрадоров-ретриверов и людей. Изучив популяцию британских лабрадоров, исследователи выявили несколько генов, связанных с собачьим ожирением, в частности DENND1B, который, как оказалось, также влияет на ожирение и у их хозяев, пишет ScienceBlog.

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DENND1B влияет на лептин-меланокортиновый путь — важнейшую цепь мозга, регулирующую наши чувство голода и расход энергии. Лептин, гормон, выделяемый жировыми клетками, дает сигнал мозгу подавить аппетит, когда запасов энергии достаточно. Нарушение этого пути может привести к постоянному чувству голода и набору веса.

Исследование, опубликованное в журнале Science, также показало, что лабрадоры с вариантом DENND1B имели примерно на 8% больше жира в организме, чем те их сородичи, у кого его не было. Это говорит о том, что генетические факторы могут существенно влиять на аппетит и массу тела.

Интересно, что собаки с высоким генетическим риском ожирения проявляли повышенный интерес к еде, как и люди с такой же предрасположенностью. Однако владельцы, строго следившие за рационом и физическими нагрузками своих собак, в итоге предотвращали ожирение, что подчеркивает важность ведения правильного образа жизни для его смягчения.

Исследование отчетливо показало, что генетическая предрасположенность к ожирению требует значительных усилий для поддержания здорового не только у собак, но и у людей, из-за схожести самих механизмов его развития. Оно также выделило особую роль фундаментальных мозговых путей в контроле нашего аппетита и набора массы тела.

Эти результаты дали ученым ценное представление о генетических факторах, влияющих на ожирение, и могут послужить основой для будущих стратегий управления весом как у людей, так и у их собачьих компаньонов.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.