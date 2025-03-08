Оторванные от реальности и потенциально опасные: кто такие нарциссы и как их определить

Нарцисстические качества характерны для многих людей в той или иной степени. Однако люди, полностью поглощенные им превращаются в опасных для себя и общества индивидов, которым очень трудно оказать помощь.

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Уверенность в себе и самоуверенность часто определяют образ, который нарциссические личности демонстрируют миру. Однако под этой полированной внешностью скрывается неутолимая потребность в восхищении, что свидетельствует о парадоксе, когда те, кто кажется наиболее самодостаточным, пытаются убедить себя в собственной значимости, пишет The Conversation.

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Преувеличенное представление о себе у нарциссов — не просто внешняя демонстрация, а хрупкая конструкция, постоянно нуждающаяся в подкреплении. Так, новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Personality and Social Psychology, показало, что этот разрыв между восприятием и реальностью распространяется далеко за пределы их самооценки привлекательности, достижений и возможностей.

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Преподаватель судебной психологии в Лондонском университете Сити-Сент-Джордж, Ава Грин, объясняет, что нарциссизм существует в определенном спектре: умеренные уровни поддерживают здоровую самооценку, а чрезмерные переходят в область нарциссического расстройства личности — от него страдают 1-2% населения.

Большинство людей в той или иной степени проявляют нарциссические черты, но по мере того, как эти черты становятся все более выраженными, расхождение между тем, как они видят себя, и тем, как их воспринимают другие, увеличивается. Люди с крайними проявлениями нарциссизма часто унижают тех, кто не подтверждает их превосходство, невольно подрывая тот самый образ, который они стремятся поддерживать. Их неустанное стремление к восхищению вступает в противоречие с затаенной хрупкостью, что приводит к поведению, саботирующему их грандиозную самооценку, объясняет Грин.

Одной из наиболее заметных характеристик нарциссических личностей является их повышенная чувствительность к критике, которая часто проявляется в гневе и агрессии. Высоконарциссические личности также более склонны к паранойе, даже при отсутствии реальной угрозы. Аналогичным образом, такие люди часто неправильно интерпретируют двусмысленные социальные ситуации как акты намеренного исключения. Например, они могут воспринять задержку с ответом на сообщение как личное оскорбление. Эта склонность видеть отвержение там, где его нет, еще больше изолирует их, усиливая их социальную борьбу, говорит Грин.

Нарциссизм проявляется двумя основными способами: грандиозный нарциссизм, характеризующийся доминированием и экстраверсией, и уязвимый нарциссизм, характеризующийся социальным торможением и гиперчувствительностью. Несмотря на различия, обе эти разновидности объединяет чувство собственного достоинства и антагонистический стиль межличностного общения.

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