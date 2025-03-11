Излечимая болезнь или приговор: врачи рассказали, как сегодня борются с раком простаты

Онкологические заболевания с каждым годом поражают все больше людей, а к 2050 году, по словам ученых, они могут побить все рекорды. Однако врачи преуспели в борьбе с одним из распространенных видов рака, рассказав о том, как они побеждают болезнь.

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Одно лишь упоминание о раке простаты часто вызывает чувство ужаса у людей, особенно когда они сталкиваются с суровой статистикой: 34 250 смертей в США в 2024 году и 1,4 миллиона новых случаев в мире в 2022 году. Однако диагноз "рак простаты" — это далеко не окончательный смертный приговор, считают ученые. Они рассказали, как обстоят дела на фронте борьбы с этим опасным и агрессивным заболеванием, пишет eCancer.

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Доктор Брюс Монтгомери, онколог из UW Medicine и клинический директор отделения онкологии мочеполовой системы в Онкологическом центре Фреда Хатча, считает, что не все виды рака предстательной железы требуют немедленного лечения. Он выступает за индивидуальный подход к пациенту, учитывая такие факторы, как возраст, общее состояние здоровья и характеристики опухоли.

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Например, как объясняет онколог, при медленно растущей опухоли у 80-летнего человека лучше всего использовать активное наблюдение, в то время как 50-летний пациент с локализованным раком может выиграть от более агрессивных вмешательств.

Активное наблюдение, также известное как "бдительное ожидание", подразумевает тщательный мониторинг рака без немедленного лечения. Этот подход особенно подходит для локализованных раков простаты с низким риском, которые вряд ли будут быстро прогрессировать.

Так, Исследование 2024 года, опубликованное в журнале JAMA, соавтором которого выступил уролог из UW Medicine доктор Дэниел Лин, продемонстрировало безопасность этой стратегии: только 0,1% мужчин, находящихся под активным наблюдением, заболели раком простаты через десять лет. Этот метод позволяет многим мужчинам сохранить качество жизни без потенциальных побочных эффектов таких методов лечения, как операция или облучение.

Однако важно понимать, что рак простаты не является однородным заболеванием, настаивают врачи. Наиболее распространенный тип, аденокарцинома, возникает из клеток железы, а средний возраст диагностирования составляет 67 лет. Примерно в 75% случаев рак обнаруживается еще в предстательной железе, а пятилетняя выживаемость близка к 100%. И наоборот, около 10% случаев диагностируется после того, как рак дал метастазы, и тогда пятилетняя выживаемость снижается до 37%. Генетические факторы и преклонный возраст обусловливают более половины риска развития рака простаты, что подчеркивает важность индивидуального подхода к лечению.

Последние достижения дают надежду больным с прогрессирующим раком простаты. За последние два десятилетия арсенал эффективных методов лечения значительно расширился, что привело к улучшению показателей выживаемости даже для метастатических случаев. Инновации в области визуализации, такие как ПЭТ/КТ PSMA, обеспечивают более точное выявление распространения рака, что способствует выработке индивидуальной стратегии лечения, заявили врачи.

В настоящее время в Великобритании также проводится клиническое испытание стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов, в ходе которого оценивается эффективность этого нового метода сканирования в плане повышения выживаемости.

Общественные деятели, рассказывающие о своем личном столкновении с раком простаты, повышают уровень осведомленности и подчеркивают важность ранней диагностики. Например, писатель-путешественник Рик Стивс объявил в прошлом году, что после облучения и операции он смог победить болезнь. Подобные отзывы подчеркивают важнейшую роль регулярных скринингов и своевременной медицинской помощи в достижении благоприятного исхода.

Сама статистика по раку простаты может показаться пугающей, но она не отражает всей реальности этого заболевания, уверяют врачи. Благодаря ранней диагностике, индивидуальным подходам к лечению и достижениям в области медицинских технологий многие мужчины продолжают вести полноценную здоровую жизнь после постановки диагноза рака простаты.

Ранее Фокус писал о том, как можно снизить риск развития рака простаты. К счастью, врачи заявляют, что существует доступный метод, который может помочь снизить шансы развития болезни.

Также Фокус писал о разработке теста на рак, который можно пройти на дому. Ученые полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.