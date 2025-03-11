Сдать кровь и стать здоровее: ученые рассказали, как донорство укрепляет наш организм

Несмотря на все новые достижения науки и медицины, потребность в донорской крови остается большой по всему миру. Однако помимо спасения многих людей, эта процедура также способна сделать нас здоровее, считают ученые.

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Сдача крови на нужды других людей считается великодушным поступком, спасающим тысячи жизней. Однако помимо помощи другим, такого новые исследования показывают, что регулярные доноры могут и сами получить заметную пользу для здоровья, тем самым делая эту процедуру не просто важной для окружающих, но и для людей, желающий укрепить его, пишет The i Paper.

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Недавние исследования показали, что у людей, часто сдающих кровь, может быть снижен риск развития некоторых видов рака, включая лейкемию. Так, в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Oncology и проведенном в Шэньси, Китай, с участием более 1,6 миллиона человек, доноры-мужчины продемонстрировали значительно более низкий риск развития таких злокачественных новообразований, как рак печени, легких, лимфома и рак пищевода, по сравнению с теми, кто не сдавал кровь.

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Аналогичным образом, в шведском исследовании, опубликованном в журнале Transfusion, было отмечено незначительное снижение риска острой миелоидной лейкемии (ОМЛ) среди доноров крови, но при этом было отмечено небольшое увеличение риска хронической лимфоцитарной лейкемии (ХЛЛ).

Учеными изучалась также и потенциальная польза донорства крови для сердечно-сосудистой системы. Некоторые исследования показывают, что регулярная сдача крови может быть связана со снижением риска сердечных приступов. Например, давнее исследование Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study показало, что у часто сдающих кровь риск острого инфаркта миокарда был значительно ниже, чем у не сдающих.

Однако в систематическом обзоре были отмечены несоответствия между исследованиями и подчеркнута необходимость проведения высококачественных исследований, чтобы сделать окончательные выводы.

Одним из предполагаемых механизмов, обеспечивающих эти преимущества для здоровья, является снижение уровня железа в организме благодаря регулярной сдаче крови. Избыток железа может катализировать выработку свободных радикалов, что потенциально может привести к повреждению клеток. Сдавая кровь, люди могут снизить уровень содержания железа в организме, что, в свою очередь, может уменьшить риск развития некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Опубликованное в журнале Blood и проведенное под руководством Гектора Уэрга Энкабо из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, недавнее исследование иммунных клеток пожилых немецких мужчин, в ходе которого сравнивались те, кто сдавал кровь не менее ста раз, и те, кто делал это редко, показало, что хотя в обеих группах накапливались генетические мутации, естественное следствие старения, у тех, кто сдавал кровь часто, наблюдалось меньше мутаций, связанных с повышенным риском лейкемии, а вместо этого они демонстрировали генетические изменения, повышающие способность их костного мозга пополнять запасы эритроцитов.

Регулярная сдача крови также была связана учеными со снижением давления и уменьшением риска сердечных приступов. Считается, что это связано с уменьшением вязкости крови, что облегчает ее движение и снижает нагрузку на сердце.

Несмотря на многообещающие результаты всех этих исследований, к ним следует подходить с осторожностью. На некоторые наблюдаемые преимущества может влиять "эффект здорового донора", когда люди, решившие сдать кровь, обычно здоровее, чем в среднем по населению. Поэтому для полного понимания долгосрочных последствий регулярного донорства крови для здоровья необходимы более комплексные методы его изучения.

В целом, несмотря на то, что основной мотивацией для сдачи крови остается альтруизм, появляющиеся данные свидетельствуют о том, что регулярные доноры могут также получать свою выгоду для здоровья, включая снижение риска развития некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.