Заставят рак самоуничтожаться: ученые открыли новый способ борьбы с болезнью

Рак груди является серьезным вызовом, перед которым оказываются миллионы женщин ежегодно. Однако недавно ученые обнаружили в нашем теле механизм, который может запустить процесс самоуничтожения в болезни.

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В сложнейшем цикле наших клеточных процессов убиквитин-протеасомная система (УПС) работает как механизм тщательного контроля качества, подобно центру клеточной переработки, который помечает и утилизирует дефектные или ненужные белки. Центральное место в этой системе занимают убиквитин-специфические протеазы (УСП) — ферменты, которые удаляют эти метки, тем самым спасая белки от деградации. Недавние исследования показали ее ключевую роль в организации путей программируемой клеточной смерти (ПКС) в клетках рака молочной железы, пишет News Medical.

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Наши клетки не просто умирают случайным образом — они следуют определенным путям, чтобы закрыться, когда они повреждены или больше не нужны. Этот процесс, называемый программированной клеточной смертью (ПКС), включает в себя апоптоз — контролируемый способ гибели клеток, аутофагию, когда клетки перерабатывают свои собственные части и новые типы, такие как ферроптоз и пироптоз. Раковые клетки умеют блокировать эти пути, что позволяет им жить дольше, чем положено. УСП играют в этом большую роль, решая, какие белки остаются активными, а какие разрушаются.

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Например, в здоровых клетках апоптоз является важнейшим способом избавления от клеток с генетическими повреждениями. Но при раке молочной железы клетки часто отключают этот процесс, чтобы избежать уничтожения. В своем исследовании, опубликованном в журнале Genes and Diseases, ученые обнаружили, что УСП, такие как УСП22 и УСП7, могут вмешиваться в работу ключевых белков, контролирующих апоптоз, эффективно помогая раковым клеткам оставаться в живых.

Аналогичным образом аутофагия может либо защищать от рака, очищая его от дефектных клеток, либо помогать опухолям выживать в условиях стресса. УСП, такие как УСП8 и УСП13, регулируют аутофагию, определяя, как долго должны существовать определенные белки, участвующие в этом процессе.

Недавно исследователи также обратили внимание на ферроптоз и пироптоз как на потенциальные стратегии борьбы с раком. Ферроптоз — это тип клеточной смерти, вызванный избытком железа и окислительным стрессом, и исследования показывают, что он может стать мощным средством борьбы с тройным негативным раком молочной железы — агрессивной формой этого заболевания.

Было обнаружено, что УСП, такие как УСП7 и УСП35, регулируют ферроптоз, что делает их потенциальными мишенями для лекарств. Пироптоз, с другой стороны, включает в себя активацию иммунной системы и воспаление, что иногда может помочь убить раковые клетки. УСП, такие как УСП48, контролируют часть этого процесса, что может стать ключом к использованию собственной иммунной системы организма против опухолей.

Помимо того, что УСП контролируют процесс гибели раковых клеток, они также участвуют в их распространении и сопротивлении лечению. Некоторые из этих ферментов помогают раковым клеткам перемещаться в новые части тела или делают их менее восприимчивыми к химиотерапии.

Это навело исследователей на мысль, что блокирование определенных УСП может не только вызвать гибель раковых клеток, но и предотвратить возвращение или распространение болезни.

Понимая, как УСП влияют на выживаемость рака, ученые открывают новые возможности для лечения болезни в будущем. Если они смогут разработать препараты, воздействующие на нужные УСП, это может заставить раковые клетки саморазрушаться, что сделает терапию более эффективной и предотвратит появление резистентных опухолей.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.