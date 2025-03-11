Защитит от радиации и обнаружит ядерное оружие: ученые создали уникальную молнию-детектор

Радиация является опасным и коварным невидимым врагом человека, часто проявляя себя в момент, когда сделать что-то уже невозможно. Ученые создали способ ее обнаружения на больших и безопасных для нас расстояниях, включая оружие массового поражения.

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Обнаружение радиоактивных материалов на безопасном расстоянии долгое время оставалось сложной задачей для ученых, поскольку традиционные детекторы требуют непосредственной близости к источнику излучения, чтобы измерить частицы, испускаемые при радиоактивном распаде. Однако физики из Университета Мэриленда разработали новую лазерную методику, позволяющую дистанционно обнаруживать альфа-излучение, что может произвести революцию в протоколах безопасности и охраны, пишет Popular Mechanics.

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В своем недавнем эксперименте, опубликованном в журнале Science Advances, исследователи использовали инфракрасный импульсный лазер на углекислом газе для обнаружения альфа-частиц, испускаемых полонием-210, высокорадиоактивным веществом. Из-за нехватки места в лаборатории максимальное расстояние обнаружения было ограничено 10 метрами. Тем не менее, команда предполагает, что этот метод может быть масштабирован для обнаружения излучения с расстояния более 100 метров, что значительно превосходит возможности современных автономных детекторов излучения.

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В основе этого метода лежит взаимодействие между лазером и свободными электронами, генерируемыми радиоактивным материалом. Когда альфа-частицы таких радионуклидов, как полоний-210, взаимодействуют с молекулами воздуха, они ионизируют эти молекулы, создавая свободные электроны.

Лазер заряжает эти электроны энергией, заставляя их сталкиваться с другими молекулами воздуха, освобождая дополнительные электроны в каскадном эффекте, известном как электронная лавина.

Этот процесс приводит к образованию крошечных плазменных областей, похожих на миниатюрные молнии, которые рассеивают лазерный свет обратно к его источнику. Анализируя этот рассеянный свет, ученые могут определить наличие и уровень активности радиоактивного источника.

Соавтор исследования, Говард Милчберг, так описывает это явление: "Это почти как маленькая шаровая молния прямо в том месте, где это происходит. Интенсивность этих плазменных образований коррелирует с активностью радиоактивного материала, являясь измеримым индикатором его присутствия."

Это достижение основывается на более чем десятилетних исследованиях Милчберга и его команды, которые ранее предложили установить такую лазерную систему на транспортные средства для осмотра городских районов и грузовых контейнеров при условии благоприятных атмосферных условий.

В 2019 году они продемонстрировали лазер среднего инфракрасного диапазона, способный инициировать электронную лавину для обнаружения радиации, что заложило основу для нынешнего исследования.

Потенциальные возможности применения этой технологии обширны, включая усиленный мониторинг расщепляющихся материалов на транспортных узлах и обнаружение ядерного оружия в новых областях, таких как космическое пространство.

Исследователи продолжают совершенствовать свою систему, стремясь увеличить радиус ее действия и в конечном итоге разработать практический подход к дистанционному обнаружению радиоактивных материалов на значительных расстояниях.

Этот инновационный метод представляет собой значительный шаг вперед в технологии обнаружения радиации, предлагая более чувствительный и дистанционный способ идентификации опасных материалов, тем самым улучшая меры безопасности и защиты в различных условиях.

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Также Фокус писал о том, как тысячи военных РФ подверглись облучению в Чернобыле. По словам сотрудника АЭС Василия Давыденко, исследователя, который 25 лет работал в Зоне отчуждения, здесь нет ни одного здания, в которое бы не зашли россияне. Выносили мебель, стулья и ковры, а еду готовили на радиоактивных дровах.