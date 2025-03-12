Почему люди становятся конспирологами: ученые нашли этому необычное объяснение

Конспирологические теории обычно воспринимаются людьми как очередная нелепость, к которой не стоит прислушиваться, хотя находятся те, кто считает, что они правдивы. Недавно ученые обнаружили необычное изменение в нашей жизни, подстрекающее нас верить им.

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Хотя многие люди в наши дни знакомы с непосредственными последствиями недосыпания — раздражительностью, опухшими глазами и сонливостью, новое исследование показали, что хроническое недосыпание может иметь более глубокие когнитивные последствия. Недавнее исследование показало, что постоянная нехватка отдыха может увеличить вероятность веры в теории заговора, пишет Daily Mail.

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В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Health Psychology и проведенном Ноттингемским университетом, ученые проследили за более чем 1000 британских участников, чтобы изучить связь между качеством сна и склонностью к конспирологическим убеждениям. Они обнаружили, что люди, которые в течение месяца не высыпались, были более склонны поддерживать надуманные и недоказанные теории, такие как мнение о том, что Земля плоская или что теракты 11 сентября были организованы правительством США.

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Традиционно исследования связывают веру в теории заговора с определенными чертами личности, включая неуверенность в себе, паранойю и импульсивность. Однако новое исследование предполагает, что плохой сон может вызывать изменения в личности, тем самым повышая восприимчивость к подобным убеждениям.

Доктор Дэниел Джолли, доцент кафедры социальной психологии Ноттингемского университета и ведущий автор исследования, подчеркнул важность сна для психического здоровья и когнитивного функционирования. Он отметил, что плохой сон связан с повышенным риском депрессии, тревожности и паранойи — факторов, которые также способствуют развитию конспирологических убеждений.

Исследование включало две оценки. В первом 540 участников прошли оценку качества сна, а затем прочитали статью о пожаре в соборе Нотр-Дам в Париже в 2019 году. Одни были подвержены конспирологическому повествованию, предполагающему намеренное сокрытие, а другие читали фактический отчет, объясняющий, что пожар произошел в результате несчастного случая. Исследователи обнаружили, что те, у кого качество сна было хуже, значительно чаще верили в конспирологическую версию событий.

Во втором этапе 575 участников заполнили личностные опросники, оценивающие их эмоциональное состояние, уровень депрессии и чувство паранойи за последний месяц. Их также спрашивали о том, что они думают о конкретных известных теориях заговора, в том числе связанных с изменением климата и терактами 11 сентября. Результаты исследования показали, что депрессия оказывает значительное влияние как на качество сна, так и на вероятность развития "конспирологического мышления". Гнев и паранойя также сыграли свою роль в этой взаимосвязи.

Эти результаты отчетливо отображают важность внимания к качеству сна как потенциального средства, позволяющего лучше подготовить людей к критической оценке информации и противостоянию вводящим в заблуждение нарративам, считают ученые. Они также заявили, что улучшение качества сна может служить защитным фактором против распространения конспирологического мышления, подчеркивая более широкое влияние здоровья сна на когнитивные процессы и системы убеждений.

Помимо подобных когнитивных эффектов, плохой сон связан с различными проблемами со здоровьем, включая повышенный риск развития диабета, высокого давления, проблем с сердцем и почками, а также проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревожность.

Обеспечение достаточного и качественного сна не только жизненно важно для физического здоровья, но и играет решающую роль в поддержании когнитивной целостности и защите от принятия необоснованных убеждений, считают авторы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.