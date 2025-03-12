Сохранить ясность мышления в старости: ученые рассказали, как легко этого добиться

Хотя многие люди считают, что поддержание здоровья мозга требует особых усилий и практик, ученые давно выявили простые и доступные способы его укрепления. Они рассказали о самых эффективных из них.

Related video

Наш мозг является настоящей вершиной эволюционной сложности и жизнестойкости. Однако по мере того, как время уходит, ухудшение когнитивных способностей становится нежелательной закономерностью для многих людей. Однако врачи и ученые считают, что существуют пути укрепления здоровья мозга и его защиты, доступные каждому человеку, пишет URMC.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Невролог Дэвид Гилл, кандидат наук, и нейропсихолог Мириам Вебер из Медицинского центра Университета Рочестера, решили перечислить основные методы укрепления нашего мозга и его защиты от болезней, поражающих этот важнейший орган в старости.

Важно

Выживаемость возросла на 83%: ученые назвали продукты, спасающие мозг от деменции

Аэробные упражнения, такие как бодрая ходьба, езда на велосипеде или танцы, давно ассоциируются со снижением риска снижения когнитивных способностей, говорят эксперты.

Эти занятия не только укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы, но и способствуют нейропластичности — способности мозга адаптироваться и развиваться. У людей, регулярно занимающихся физической активностью, темпы снижения когнитивных способностей ниже, чем у их сверстников, ведущих сидячий образ жизни.

Когнитивная стимуляция служит еще одним столпом в поддержке здоровья мозга. Занятия, которые бросают вызов уму, например, чтение, изучение нового языка или решение головоломок, способствуют формированию когнитивного резерва. Этот резерв действует как буфер против нейродегенеративных изменений, позволяя людям сохранять когнитивные функции, несмотря на связанные со старением изменения мозга.

Социальная активность еще больше повышает когнитивную устойчивость. Сохранение отношений и участие в общественной деятельности обеспечивают эмоциональную поддержку и умственную стимуляцию. Социальное взаимодействие эксперты связывают с более низким риском когнитивного снижения, что подчеркивает важность поддержания связей с другими людьми. Участие в групповых мероприятиях или волонтерская деятельность могут принести как социальную, так и когнитивную пользу.

Выбор рациона питания также в значительной степени влияет на здоровье мозга. Средиземноморская диета, изобилующая фруктами, овощами, цельными зернами, бобовыми, орехами и оливковым маслом, ассоциируется со снижением риска снижения когнитивных способностей и деменции. Этот рацион обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами, которые поддерживают функции нейронов и уменьшают воспаление.

Помимо этих факторов образа жизни, важнейшую роль в сохранении когнитивных функций играет наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой системы. Такие заболевания, как гипертония, диабет и ожирение, являются известными факторами риска развития деменции. Контроль этих состояний с помощью медицинских вмешательств и изменения образа жизни может значительно снизить риск снижения когнитивных способностей.

По мнению Мириам и Гилла, эти стратегии позволяют людям развивать когнитивную устойчивость, закладывая фундамент крепкого здоровья мозга в глубокой старости.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.