Больше, чем просто символ конца света: ученые нашли опасность в часах Судного дня

Разработанные, как символ подхода человечества к самоуничтожению, часы Судного дня долго ассоциировались с ядерной войной. Однако недавно ученые обнаружили необычную связь между ними и каждым человеком на планете.

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Часы Судного дня, символически отображающие близость человечества к глобальной катастрофе, давно стали барометром таких экзистенциальных угроз, как ядерная война и изменение климата. Однако недавнее исследование открыло новую перспективу на их существование, связав настройки часов с показателями общественного здоровья, пишет Medical Xpress.

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Исследование, опубликованное в журнале Bulletin of the Atomic Scientists, показало, что по мере приближения часов к полуночи, что свидетельствует об усилении глобальной угрозы, соответственно увеличивается смертность от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, самоубийства, непреднамеренные травмы и расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков.

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Часы Судного дня, созданные в 1947 году Бюллетенем ученых-атомщиков, служат метафорическим показателем того, насколько близко человечество к самоуничтожению, а полночь символизирует окончательную катастрофу.

Изначально часы были ориентированы преимущественно на угрозу ядерного уничтожения. С течением времени сфера действия часов расширилась и стала охватывать такие новые угрозы, как изменение климата, разрушительные технологии и киберриски. В январе 2025 года часы будут находиться на отметке 89 секунд до полуночи, что является самым близким значением за всю историю наблюдений, отражающим эскалацию глобальной напряженности и проблем.

В исследовании, проведенном Массачусетским госпиталем Бригама (BWH), были изучены данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Института метрики и оценки здоровья при Университете Вашингтона. Исследователи заметили, что периоды, когда часы Судного дня были установлены ближе к полуночи, коррелировали с более высокими показателями смертности от некоторых заболеваний.

И наоборот, в эти же периоды отмечалась более низкая смертность от злокачественных новообразований, ВИЧ и сахарного диабета. Эта закономерность позволила ученым предположить, что общественные стрессы, отражающиеся в настройках часов, могут влиять на состояние здоровья населения.

Доктор Сэмюэл Джастин Синклер, ведущий автор исследования и директор Службы психологической оценки и исследований в больнице Бригама и Женщин, отметил: "Эта научная работа представляет собой первый шаг в сторону понимания влияния масштабных событий на нас, пусть и с присущими ему ограничениями, но оно предполагает наличие моста между судьбой мира, нашей психологией и нашим здоровьем". Он подчеркнул интуитивную, но ранее не изученную связь между глобальными экзистенциальными угрозами и индивидуальными показателями здоровья.

Полученные результаты показывают сложную взаимосвязь между показателями глобального риска на макроуровне и показателями здоровья на микроуровне. Доктор Дэвид Силберсвейг, старший автор и почетный председатель отделения психиатрии BWH, отметил: "Благополучие и функционирование отдельных людей, обществ, наций, международных отношений, нашего вида и нашей планеты критически взаимосвязаны". Он выступает за проведение дальнейших исследований, направленных на изучение этих сложных взаимосвязей, чтобы лучше разрабатывать политику и решение масштабных проблем.

Часы Судного дня служат не только метафорой глобальной катастрофы, но и потенциальным индикатором тенденций в области общественного здравоохранения, отражая глубокую связь между состоянием мира и индивидуальным здоровьем человека, считают авторы.

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