Кроваво красное или безжизненно белое: ученые выяснили, какое вино более опасно для нас

Алкоголь уже давно связывался научным миром с развитием различных онкологических и других болезней. Недавнее исследование ученых наконец показало, какое из популярных видов вин действительно является более опасным для нашего организма.

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В сфере алкогольных напитков красное вино славится своими предполагаемыми полезными свойствами, в первую очередь благодаря богатому содержанию антиоксидантов, таких как ресвератрол. Это соединение, содержащееся в виноградной кожице, связывают с противовоспалительными свойствами и потенциальным защитным эффектом от различных заболеваний. Однако последние исследования опровергают мнение о том, что оно является более здоровым выбором по сравнению с белым, когда речь идет о риске развития рака, пишет HealthDay.

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В ходе всестороннего мета-анализа, проведенного учеными из Университета Брауна, в том числе доцентом эпидемиологии и дерматологии Ынен Чо, были тщательно проанализированы 42 наблюдательных исследования, в которых приняли участие около 96 000 человек. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, не выявили существенной разницы в общем риске развития рака между потреблением красного и белого вина. Это позволило ученым предположить, что тип вина может не влиять на вероятность развития рака, как считалось ранее.

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Интересно, что исследование все же выявило специфические нюансы, касающиеся различий. Среди женщин потребление белого вина было достоверно связано с повышенным риском развития рака, в то время как красное вино такой связи не показало. Кроме того, потребление белого вина было связано с на 22% более высоким риском развития рака кожи по сравнению с красным вином. Причины такой связи остаются неясными, что побуждает ученых к дальнейшему изучению возможных поведенческих или биологических факторов.

Хотя ресвератрол, содержащийся в красном вине, восхваляется за свои полезные свойства, его быстрый метаболизм в организме человека может ограничить его эффективность в профилактике рака. Кроме того, и красное, и белое вино содержат этанол, известный канцероген, который метаболизируется в ацетальдегид — соединение, способное повреждать ДНК и белки, тем самым повышая риск развития рака.

Данное исследование вносит вклад в растущее число доказательств, которые ставят под сомнение пользу алкоголя как такового для здоровья, а также положительные эффекты, традиционно приписываемые его умеренному потреблению. Доктор Вивек Мурти, генеральный хирург США назвал алкоголь третьей основной предотвратимой причиной рака в Соединенных Штатах после табакокурения и ожирения. Это подчеркивает важность переоценки рекомендаций по употреблению алкоголя и общественного мнения о влиянии различных видов алкогольных напитков на здоровье.

В итоге, несмотря на то, что красное вино романтизируют за его потенциальную пользу для здоровья некоторыми, современные исследования показывают, что ни оно, ни белое вино не обеспечивают защиту от рака. Более того, некоторые ассоциации, особенно с белым вином, могут потребовать от его потребителей осторожности. Как и при любом другом выборе рациона питания, ключевое значение имеет умеренность и осознанное принятие решений, особенно учитывая сложную взаимосвязь между потреблением алкоголя и риском развития рака в целом.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.