Тяжелое бремя брака: ученые выяснили, что женатые мужчины чаще страдают ожирением

Ожирение является серьезной глобальной проблемой, затрагивающей миллионы людей по всему миру. Недавно ученые выяснили, что определенную роль в этом играет и брак, увеличивая риск набора веса у мужчин, находящихся в нем.

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Заключение брачного союза может иметь неожиданный побочный эффект для мужчин: повышенный риск ожирения, заявили ученые. Недавнее исследование Национального института кардиологии в Варшаве, Польша, показало, что вероятность ожирения у женатых мужчин в 3,2 раза выше, чем у их неженатых сверстников. Интересно, что этот повышенный риск не распространяется на замужних женщин, пишет ZME Science.

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В исследовании, которое будет представлено на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге, Испания, анализировались данные о здоровье 2 405 взрослых жителей Польши, изучались такие факторы, как семейное положение, возраст и психическое здоровье. Результаты показали, что брак увеличивает вероятность избыточного веса на 62% у мужчин и на 39% у женщин. Однако только у мужчин риск ожирения после брака значительно возрастал.

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Эксперты предполагают, что причиной такого неравенства являются общественные ожидания и изменения в образе жизни. Женатые мужчины могут набирать вес из-за большего размера порций, более частых общественных приемов пищи и снижения физической активности. Доктор Алисия Чича-Миколайчик, один из авторов исследования, отметила, что общественная стигма, связанная с массой тела женщин, может побуждать их принимать более активные меры по борьбе с лишним весом.

Возраст также играет роль в изменении веса. Исследование показало, что каждый дополнительный год увеличивает риск избыточного веса на 3% у мужчин и на 4% у женщин, а риск ожирения ежегодно возрастает на 4% у мужчин и на 6% у женщин.

Эти выводы согласуются с результатами предыдущих исследований. Например, исследование Университета Бата, проведенное в 2017 году, показало, что у женатых мужчин индекс массы тела (ИМТ) выше, в среднем на 1,4 кг больше, чем у холостых. Интересно, что вес мужчин имел тенденцию к снижению до и после развода.

Кроме того, исследование показало, что женщины, живущие в небольших населенных пунктах — городах с населением менее 8 000 человек, — подвергаются более высокому риску ожирения. Эта тенденция может быть обусловлена ограниченным доступом к здоровой пище или меньшими возможностями для физической активности.

Эти данные подчеркивают сложное взаимодействие социальных, психологических и экологических факторов, влияющих на увеличение веса. Как отметила Кэтрин Дженнер, директор Центра здоровья при ожирении, крайне важно проводить политику, которая сделает выбор здоровой пищи более доступным, подчеркивая необходимость улучшения условий питания и образования на протяжении всей жизни человека.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.