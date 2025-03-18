Рак атакует их с самого рождения: ученые нашли новую опасность для младенцев и их матерей

Онкологические заболевания являются невероятно сложным вызовом организму, особенно если это организм крохотного ребенка и недавно родившей матери. Недавно ученые выяснили осложнение, которое значительно повышает риск их развития для них.

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Новорожденные, появившиеся на свет с врожденными пороками сердца, могут столкнуться с гораздо большими проблемами, заявили ученые . Их новое исследование показало, что у таких младенцев значительно повышен риск развития рака в детстве. Это открытие обнажило сложную и непредсказуемую взаимосвязь между генетическими факторами и состоянием здоровья, и могут дать ученым инструменты для раннего выявления болезни, пишет Medical Xpress.

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В ходе комплексного исследования, опубликованного в журнале Circulation и проведенного в Южной Корее, были проанализированы данные о состоянии здоровья более 3,5 миллионов новорожденных в период с 2005 по 2019 год. Среди них примерно у 72 000 младенцев были диагностированы врожденные пороки сердца.

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Результаты показали, что у детей, родившихся с такими аномалиями сердца, на 66% выше риск развития рака до достижения подросткового возраста по сравнению с их сверстниками без пороков сердца. Риск был более чем в два раза выше для детей с пороками, связанными с клапанами сердца или кровеносными сосудами, и столь же высок для детей со сложными врожденными пороками сердца.

Наиболее распространенными видами рака, наблюдавшимися у этих детей, были лейкемия — 21% случаев, и неходжкинская лимфома — 11%. Эта статистика подчеркивает острую необходимость бдительного мониторинга и стратегий раннего выявления в этой уязвимой популяции, заявили авторы.

Исследование ученых также выявило повышенный риск развития рака у матерей младенцев с врожденными пороками сердца. Вероятность развития рака у таких матерей в течение десяти лет после родов была на 17% выше, чем у матерей детей без пороков сердца.

Эта связь указывает на возможные общие генетические факторы или влияние окружающей среды, которые могут предрасполагать как мать, так и ребенка к подобным проблемам со здоровьем.

Доктор Джун Ху, профессор кардиологии Медицинской школы Университета Сунгкюнкван в Сеуле и старший научный сотрудник исследования, прокомментировал эти результаты, заявив, что генетические варианты, унаследованные от матери, могут создавать благоприятную среду для развития рака у маленьких пациентов с врожденными пороками сердца. Это указывает на возможный общий генетический путь, лежащий в основе обоих заболеваний.

Объединение усилий кардиологов, онкологов, генетических консультантов и врачей первичного звена может обеспечить комплексное лечение, учитывающее как кардиологические, так и потенциальные онкологические риски, считают ученіе. Кроме того, понимание генетических и экологических факторов может привести к улучшению профилактических мер и персонализированных стратегий лечения как для детей, так и для их матерей.

Взаимосвязанные риски врожденных пороков сердца и последующего развития рака как у детей, так и у их матерей, представляют собой сложный вызов системам здравоохранения. Это требует повышения осведомленности, раннего вмешательства и совместных подходов к лечению для уменьшения этих рисков и улучшения долгосрочных результатов для здоровья пострадавших семей.

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