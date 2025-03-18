Серьезное преуменьшение: ученые заявили, что людей на Земле на 50% больше чем считается

Подсчет людей, проживающих на нашей планете является титаническим трудом в силу целого ряда причин. Однако недавно ученые обнаружили одну из них, которая может исказить эти данные в большую сторону минимум в половину.

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Недавнее исследование выяснило, что данные о численности населения мира могут быть существенно занижены, особенно в отношении сельских общин. Научная работа ученых показала, что количество людей, живущих в сельской местности, систематически занижается, причем расхождения с официальной статистикой составляют от 53 до 84%, пишет New Scientist.

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Исследователи пришли к такому выводу, изучив данные 307 проектов строительства плотин в 35 странах, включая Китай, Бразилию, Австралию и Польшу, реализованных в период с 1980 по 2010 год. Они сравнили данные о переселении из этих проектов с пятью основными глобальными демографическими базами данных. Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, показали, что даже самые точные базы данных занижают численность сельского населения как минимум наполовину.

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Такие факторы, как удаленность, малочисленность населения и ограниченная инфраструктура, затрудняют комплексный сбор данных, говорится в исследовании, проведенном Йосиасом Ланг-Риттером и его сотрудниками из Университета Аалто, Финляндия. Как следствие, сельские общины могут быть лишены необходимых услуг и планирования инфраструктуры, поскольку распределение ресурсов часто основывается на этих оценках численности населения, считают авторы.

Однако некоторые демографы предостерегают от предположений о том, что эти заниженные данные существенно влияют на национальные или глобальные показатели численности населения. Они утверждают, что, хотя региональные расхождения существуют, они не могут существенно повлиять на общие показатели численности населения. Тем не менее, устранение этих неточностей имеет решающее значение для справедливого распределения ресурсов и услуг.

Несмотря на глобальные тенденции урбанизации, значительная часть населения мира по-прежнему проживает в сельской местности. По состоянию на 2018 год почти 90% мирового сельского населения проживало в Африке и Азии, причем наибольшая численность сельского населения приходилась на Индию и Китай.

В целом, несмотря на то, что точное влияние на глобальные демографические показатели остается спорным, потенциальный недоучет сельского населения подчеркивает необходимость более точных методов сбора данных. Совершенствование этих методов необходимо для обеспечения справедливого доступа сельских общин к услугам и инфраструктуре, способствуя сбалансированному развитию во всем мире.

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