Пикантный нюанс молодости: ученые раскрыли секрет мужчин-долгожителей

Недавнее исследование выявило, что качество спермы мужчины может быть тесно связано с продолжительностью его жизни. Исследователи из Копенгагенской университетской больницы проанализировали данные почти 80 000 мужчин за 50-летний период, обращая внимание на различные параметры спермы, такие как концентрация и подвижность сперматозоидов. Они обнаружили, что мужчины с ее более высоким качеством живут в среднем почти на три года дольше, чем другие.

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Об этом пишет Health.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Лерке Прискорн, научной сотрудницы Университетской больницы Копенгагена и опубликованном в журнале Human Reproduction, приняли участие мужчины, которые проходили анализ спермы в период с 1965 по 2015 год в рамках оценки фертильности в районе Копенгагена. За 50-летний период наблюдения около 8 600 таких мужчин скончались.

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Исследователи обнаружили, что продолжительность жизни мужчин с самыми высокими показателями общего количества подвижных сперматозоидов составила 80,3 года по сравнению с 77,6 годами для мужчин с самыми низкими показателями. При этом выяснилось, что эти результаты оставались неизменными даже после учета имеющихся заболеваний и уровня образования.

Хотя исследование устанавливает корреляцию между качеством спермы и продолжительностью жизни, оно не подразумевает причинно-следственной связи. Эксперты предостерегают от рутинного анализа спермы исключительно для прогнозирования продолжительности жизни. Вместо этого они подчеркивают, что оценка фертильности может послужить возможностью выявить и устранить потенциальные риски для здоровья на ранней стадии.

Поддержание здорового образа жизни, например, сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя, может способствовать улучшению качества спермы и общего самочувствия.

Предыдущие исследования уже связывали факторы образа жизни, такие как диета, стресс и воздействие токсинов окружающей среды, с изменением качества спермы. Например, рацион, богатый переработанным мясом и трансжирами, был связан с более низким качеством спермы, в то время как потребление фруктов, овощей и цельного зерна показало

Таким образом, качество спермы является потенциальным показателем общего мужского здоровья и долголетия, однако для полного понимания механизмов, лежащих в его основе, необходимы дальнейшие исследования, считают авторы.

Однако мужчинам, обеспокоенным своим репродуктивным здоровьем и продолжительностью жизни, следует обратиться к медицинским работникам за индивидуальной консультацией и рассмотреть возможность проведения комплексной оценки состояния здоровья, не ограничиваясь анализом спермы.

Ранее Фокус писал о том, что физическая нагрузка положительно влияет на фертильность мужчин. Исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы, показало, что у мужчин, которые регулярно поднимают тяжелые предметы на работе, количество сперматозоидов выше.

Также Фокус писал о потенциальном прорыве в лечении бесплодия. Ученым удалось создать мышей с двумя отцами, используя только мужские клетки.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.