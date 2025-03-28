Лазейка для болезней: как химикаты попадают к нам в пищу и чем они опасны

Нынешний путь продукта от фермы до стола становится все более сложным, а состав нашей пищи стал предметом повышенного внимания организаций по защите здоровья. Недавние заявления министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего и комиссара FDA доктора Марти Макари высветили опасения по поводу распространенности химических добавок в привычном многим рационе.

Related video

Об этом пишет Time.

Исторически сложилось так, что раньше продукты питания добывались людьми на месте, с минимальной обработкой. В отличие от этого, современные продукты в супермаркетах часто содержат огромное количество синтетических добавок — веществ, которые вводятся для улучшения вкуса, внешнего вида и срока хранения.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Нормативная база, регулирующая эти добавки, включает в себя исключение "Общепризнанная безопасность" (GRAS), которое позволяет компаниям включать определенные химические вещества в продукты питания без независимой оценки безопасности. Эта лазейка позволила ввести в пищевые продукты около 10 000 химических веществ, многие из которых были признаны безопасными.

Важно

Едим тысячи частиц пластика: ученые заявили об опасности жевательных резинок для здоровья

Однако последствия этих добавок для здоровья вызывают растущую обеспокоенность экспертов. Доктор Леонардо Трасанде, профессор педиатрии в Школе медицины Нью-Йоркского университета, подчеркивает, что синтетические химические вещества, намеренно и ненамеренно добавляемые в пищу, способствуют развитию хронических заболеваний на протяжении всей жизни.

Особое беспокойство вызывают такие добавки, как бутилированный гидроксианизол (BHA) и бутилированный гидрокситолуол (BHT), синтетические антиоксиданты, используемые для предотвращения порчи продукта, а также диоксид титана, отбеливающий агент, содержащийся в различных продуктах. Европейский союз запретил диоксид титана еще в 2022 году из-за проблем с безопасностью, однако в некоторых странах он по-прежнему разрешен.

В связи с этими опасениями меняется сама нормативная база. В январе FDA объявило о планах запретить красный краситель № 3 — краситель, связанный с раком и используемый в продуктах питания с 1960-х годов. Однако это решение вступит в силу только в 2027 году.

Предвидя такие задержки, законодатели многих штатов уже добиваются более оперативного запрета вредных добавок. Кроме того, FDA пересматривает правило GRAS, чтобы устранить лазейки, которые позволяли компаниям самостоятельно подтверждать безопасность новых пищевых ингредиентов без всестороннего контроля.

Потребители, желающие уменьшить воздействие потенциально вредных добавок, могут отдать предпочтение цельным, необработанным продуктам, таким как фрукты и овощи, которые, естественно, не содержат синтетических химикатов и обладают полезными питательными свойствами.

Выбор в пользу органических продуктов может еще больше снизить воздействие пестицидов, которые нарушают эндокринную функцию. Кроме того, использование ресурсов, подобных справочнику Экологической рабочей группы, поможет выявить и избежать продуктов с высоким содержанием пестицидов и добавок, считают эксперты.

Дискуссия вокруг пищевых добавок подчеркивает более широкий императив системных изменений в производстве и регулировании продуктов питания. По мере роста осведомленности как политики, так и потребители играют ключевую роль в отстаивании прозрачности и безопасности пищевых продуктов, гарантируя, что продукты питания, на которые мы полагаемся для выживания, способствуют укреплению здоровья, а не ставят его под угрозу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили вредные вещества в распространенной косметике. Они заявили, что независимо от ценового диапазона, многие из них содержат в себе опасные для здоровья вещества.

Также Фокус писал о том, как шум вокруг аспартама затмил более опасный и распространенный канцероген. Пока весь мир беспокоится об аспартаме, другой, более опасный канцероген, метил эвгенол, тихо таится в наших повседневных продуктах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.