Горькая правда сладкой иллюзии: ученые заявили об опасности подсластителей для худеющих

Стремясь контролировать вес и снизить количество потребляемых калорий, многие люди прибегают к искусственным подсластителям, которые кажутся эффективным решением. Однако последние исследования показывают, что эти заменители могут быть не столь полезны, как считалось ранее.

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Об этом пишет HealthDay.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism и проведенном под руководством доктора Кэтлин А. Пейдж, директора Исследовательского института диабета и ожирения Университета Южной Калифорнии, изучалось влияние сукралозы, распространенного некалорийного подсластителя, на регуляцию аппетита.

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В рандомизированном перекрестном исследовании приняли участие 75 молодых людей с разной массой тела, которые употребляли напитки, содержащие сукралозу, сахарозу (столовый сахар) или воду. После каждого приема напитка ученые проводили МРТ-сканирование мозга, брали кровь на анализ и оценивали чувство голода.

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Результаты показали, что употребление сукралозы стимулировало усиление кровотока в гипоталамусе — области мозга, отвечающей за регулирование аппетита и массы тела, и усиливало чувство голода по сравнению с сахарозой. Кроме того, сукралоза изменяла функциональную связь между гипоталамусом и другими областями мозга, участвующими в мотивации и сенсорной обработке.

Доктор Пейдж объяснила, что такое несоответствие между сладким вкусом и отсутствием ожидаемых калорий может сбить мозг с толку, что потенциально может привести к усилению тяги и изменению пищевого поведения со временем.

Кроме того, анализ крови показал, что, в отличие от сахарозы, сукралоза не повышает уровень таких гормонов, как инсулин и глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), которые имеют решающее значение для передачи сигнала о сытости в мозг. Отсутствие гормонального ответа может способствовать снижению чувства сытости после употребления подслащенных сукралозой продуктов.

Эти данные ставят под сомнение общепринятое представление об искусственных подсластителях как о безвредных альтернативах сахару и подчеркивают необходимость дальнейших исследований их долгосрочного влияния на контроль веса и метаболическое здоровье. Поскольку распространенность некалорийных подсластителей продолжает расти, понимание их влияния на механизмы регуляции аппетита в мозге становится все более важным, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что аспартам признали "возможным канцерогеном". Самый распространенный подсластитель связали с раком, в связи с чем в ВОЗ решили сделать заявление.

Также Фокус писал о том, что сукралоза также может быть опасной для здоровья. Популярный сахарозаменитель повреждает нашу ДНК.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.