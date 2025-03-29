Ключевой момент старения: ученые выяснили, когда наш мозг особенно подвержен болезням

Человеческий мозг, как и все остальное тело, подвергается сложному процессу старения, который не имеет простой линейной траектории. Но недавние исследования все же позволили ученым выявить определенные периоды жизни, когда старение мозга ускоряется, что может стать основой для будущих мер, направленных на сохранение когнитивных функций.

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Об этом пишет IFLScience.

Комплексное исследование, опубликованное в журнале PNAS и включающее данные функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) более 19 000 человек, выявило, что примерно в 44 года мозг начинает быстрее снижать стабильность своих нейронных сетей. Это ускоренное старение продолжается примерно до 67 лет, после чего к 90 годам темпы снижения, по-видимому, достигают плато. Эти данные свидетельствуют о том, что в середине жизни мозг становится особенно уязвимым к возрастным изменениям.

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Углубляясь в открытые ими механизмы, исследователи определили, что нейронная резистентность к инсулину вносит значительный вклад в ускоренное старение мозга. По сути, когда нейроны становятся менее восприимчивыми к инсулину, гормону, участвующему в регулировании нашего энергетического обмена, им становится трудно получить доступ к глюкозе, необходимой для оптимального функционирования.

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Этот метаболический стресс может привести к разрушению нейронных сетей и снижению когнитивных способностей, считает доктор Лилианна Р. Мухика-Пароди, профессор биомедицинской инженерии и автор исследования.

Чтобы изучить возможные варианты вмешательства, авторы исследования изучили влияние альтернативных источников энергии на мозг в этот уязвимый период среднего возраста. Один из перспективных подходов предполагает использование кетонов, которые образуются при расщеплении жиров и могут служить альтернативным топливом для нейронов. В отличие от глюкозы, кетоны могут использоваться мозгом без участия инсулина, что позволяет избежать проблем, связанных с инсулинорезистентностью.

Концепция использования кетонов в качестве альтернативного источника энергии для мозга уже изучалась в различных контекстах, включая кетогенные диеты, которые показали потенциальную пользу в лечении неврологических заболеваний, таких как эпилепсия и болезнь Альцгеймера.

В клиническом исследовании ученых, в котором участвовал 101 человек разных возрастных групп, ученые принимали кетоновые добавки и наблюдали за их влиянием на стабильность мозговых сетей. Наиболее заметные преимущества наблюдались у людей в возрасте от 40 до 49 лет, что совпадает с выявленным критическим периодом ускоренного старения мозга.

Это позволило исследователям предположить, что своевременное диетическое вмешательство в середине жизни может способствовать энергетическому метаболизму нейронов и потенциально смягчить возрастное снижение когнитивных способностей.

Эти результаты подчеркивают важность метаболического здоровья для поддержания когнитивных функций с возрастом. Они также открывают возможности для дальнейших исследований диетических стратегий и вмешательств, которые могли бы поддержать здоровье мозга в критические периоды его уязвимости, заявили авторы.

Однако прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион или режим приема добавок, следует обязательно проконсультироваться с медицинскими работниками.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.