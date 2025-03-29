Холодная вода изменяет наше тело: ученые рассказали о преимуществах погружения в нее

Погружение в холодную воду уже давно является предметом пристального внимания ученых, а некоторые люди рассказывают о ее бодрящем воздействии на организм. Недавно они узнали, как регулярное воздействие холодной воды влияет на наш организм на клеточном уровне.

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Об этом пишет University of Ottawa.

В исследовании, проведенном постдокторантом Келли Кинг и профессором Гленом Кенни, и опубликованном в журнале Advanced Biology, приняли участие десять здоровых молодых мужчин, ежедневно погружавшихся на один час в воду с температурой 14 градусов в течение недели.

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Анализ крови до и после этого периода выявил заметное усиление аутофагической функции — жизненно важного процесса, в ходе которого клетки удаляют поврежденные компоненты для поддержания здоровья.

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Профессор Кенни подчеркнул, что повторное воздействие холода значительно усиливает эту систему клеточной утилизации, позволяя клеткам лучше справляться со стрессом. Первоначально интенсивный холодовой стресс нарушил процесс аутофагии, но последовательное воздействие в течение семи дней привело к повышению аутофагической активности и снижению сигналов о повреждении клеток.

Кинг отметил, что к концу исследования клеточная толерантность участников к холоду заметно улучшилась, что позволяет предположить, что такая акклиматизация может повысить способность организма справляться с экстремальными условиями окружающей среды.

Помимо клеточной устойчивости, погружение в холодную воду связано с различными преимуществами для здоровья. Исследования показали, что она может уменьшить воспаление и болезненность мышц после тренировки, способствуя восстановлению мышц. Кроме того, регулярное воздействие холода может улучшить настроение и снизить уровень стресса, что, возможно, связано с высвобождением эндорфинов и других нейрохимических веществ.

Однако подходить к этой практике нужно с осторожностью, заявили авторы. Потенциальные риски включают гипотермию и холодовой шок, особенно при длительном воздействии или экстремально низких температурах и их скачках.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими проблемами со здоровьем следует проконсультироваться с медицинским работником, прежде чем приступать к погружению в холодную воду.

Исследование Университета Оттавы дает научное обоснование давним утверждениям некоторых людей о пользе погружения в холодную воду, показывая его явную роль в укреплении клеточных механизмов, способствующих улучшению здоровья и подготавливающих фундамент, ведущий к долголетию. По мере того как эта практика набирает популярность, понимание ее воздействия на организм становится все более важным аспектом систем здравоохранения по всему миру.

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