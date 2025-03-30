Последствия ощущаются долго: ученые узнали сколько беременные восстанавливаются после родов

Беременность глубоко преображает организм женщины, вызывая сложную симфонию физиологических изменений в ходе всего ее процесса. Однако последние исследования показывают, что период послеродового восстановления выходит далеко за рамки традиционно считающегося "четвертого триместра", который длится три месяца, и организму требуется более года, чтобы установить новое равновесие.

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Об этом пишет BBC Science Focus.

В ходе комплексного исследования, опубликованного в журнале Science Advances и проведенного профессором Ури Алоном, системным биологом из Научного института Вейцмана, а также коллегами из Женской больницы Хелен Шнайдер и Медицинской школы Йельского университета, был проанализирован обширный набор данных. Этот набор данных включает в себя 44 миллиона лабораторных измерений более 300 000 израильских рожениц в период с 2003 по 2020 год.

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Исследователи тщательно изучили 76 различных показателей здоровья, включая уровень холестерина, количество клеток крови, активность иммунных клеток, а также показатели здоровья печени, почек и костей, отслеживая изменения примерно с четырех месяцев до зачатия до 18 месяцев после родов.

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В ходе исследования они выяснили, что менее половины (47%) этих показателей стабилизировались в течение месяца после родов. Еще 12% вернулись к исходному уровню между четырьмя и десятью неделями после родов, а 41% потребовалось более десяти недель, чтобы стабилизироваться.

Показатели, связанные со здоровьем костей и печени, вернулись к уровню до беременности более чем через год — а именно, через 56 недель. Другие маркеры, такие как холестерин, фолиевая кислота, эритроциты, а также некоторые гормональные и иммунные показатели, также продемонстрировали длительный период восстановления, растянувшийся на несколько месяцев.

Эти данные опровергают общепринятое представление о том, что послеродовое восстановление — это быстрый процесс, ограниченный несколькими месяцами. Напротив, они подчеркивают необходимость длительного послеродового ухода и поддержки, показывая постепенное и индивидуальное возвращение организма к новой норме.

Исследование также выявило ранние признаки потенциальных осложнений, связанных с беременностью, таких как преэклампсия и гестационный диабет, которые можно заметить еще до зачатия. Это подчеркивает важность оценки состояния здоровья до зачатия и принятия мер по снижению рисков во время беременности, заявили авторы.

Хотя в исследовании не анализировалось конкретно влияние грудного вскармливания на послеродовое восстановление, оно открывает возможности для будущих научных работ, чтобы изучить, как лактация может влиять на сроки физиологических изменений.

Новое исследование дало ученым более глубокое понимание послеродового периода, отчетливо демонстрируя, что восстановление — это длительный и динамичный процесс. Признание этой длительности крайне важно как для медицинских работников, так и для молодых матерей, способствуя созданию более благоприятной среды, которая соответствует естественному ритму заживления и адаптации организма после родов, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что полные беременные женщины передают ожирение по наследству. Результаты исследования показали, что ожирение и курение матери во время беременности значительно повышали вероятность того, что дети будут страдать ожирением в возрасте 16 и 42 лет.

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