Подводный мир задыхается: озера на Земле стремительно теряют весь кислород

Под безмятежной гладью земных озер разворачивается тихий кризис, угрожающий хрупкому балансу водных экосистем по всему миру. Недавнее исследование выявило значительное снижение уровня растворенного кислорода во всех озерах планеты.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Проанализировав данные более 15 000 озер за период с 2003 по 2023 год, авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances и проведенного под руководством географа Ибо Чжана из Китайской академии наук, обнаружили, что 83% этих водоемов испытывают деоксигенацию. Средние темпы потери кислорода в этих озерах превышают те, что наблюдаются в океанах и реках, что подчеркивает серьезность проблемы.

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Исследование объясняет 55% этого снижения уровня кислорода долгосрочным потеплением климата, которое снижает его растворимость в воде. Кроме того, увеличение частоты и интенсивности тепловых волн привело к снижению уровня кислорода на поверхности на 7,7%, поскольку повышенная температура еще больше снижает растворимость кислорода.

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На эвтрофикацию, вызванную стоками питательных веществ из сельского хозяйства и другими видами деятельности человека, приходится около 10% от общей потери кислорода, заявили авторы.

Последствия снижения уровня кислорода очень серьезны для всей планеты. Водные виды, особенно те, которым требуется высокая концентрация кислорода, сталкиваются с потерей среды обитания и повышенной смертностью.

Так, в 2022 году в различных регионах, например в реке Одер в Польше, была зафиксирована массовая гибель рыбы. Эти события нарушают местные экосистемы и оказывают негативное влияние на рыболовство и сообщества, зависящие от этих водных ресурсов.

Кроме того, оставшиеся без кислорода воды могут привести к образованию "мертвых зон" — участков, где уровень кислорода слишком низок для поддержания жизнедеятельности большинства морских организмов в целом.

Такие зоны способствуют потере биоразнообразия и могут изменить структуру и функционирование водных экосистем. Кроме того, низкий уровень кислорода может увеличить выброс парниковых газов, таких как закись азота, что усугубляет изменение климата.

Решение этой проблемы требует многогранного подхода. Смягчение последствий изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов имеет решающее значение для замедления потепления глобальных температур, считают авторы.

Внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства для минимизации стока питательных веществ может помочь уменьшить эвтрофикацию. Восстановление водно-болотных угодий и посадка подводной растительности также могут улучшить качество воды и повысить уровень кислорода в озерах.

Поскольку озера Земли продолжают терять кислород с угрожающей скоростью, понимание и устранение основных причин этого явления как можно быстрее крайне важно для сохранения этих жизненно важных экосистем для будущих поколений людей и животных.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.