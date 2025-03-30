Ученые нашли причину высокого давления: источником оказалась бутилированная вода

В нашем мире пластиковые контейнеры и упаковка стали повсеместным явлением, предлагая удобство для хранения продуктов и транспортировки жидкостей. Однако последние научные исследования проливают свет на непредвиденные последствия их использования, особенно для нашего здоровья.

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Об этом пишет Earth.

Исследование, проведенное под руководством доктора Йоханны Фишер с медицинского факультета Дунайского частного университета в Австрии и опубликованное в журнале Microplastics, положило начало дискуссии о влиянии микропластика на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Микропластик, определяемый как частицы размером менее 5 миллиметров, образуется в результате распада более крупных пластиковых изделий и широко распространен в окружающей среде, проникая в пищу, воду и воздух. Настораживает тот факт, что эти частицы были обнаружены в тканях человека, включая плаценту и кровоток. Их присутствие вызывает опасения у ученых из-за потенциальной связи с воспалением и гормональным дисбалансом.

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В исследовании доктора Фишер восемь здоровых взрослых людей получили указание в течение четырех недель употреблять исключительно водопроводную воду, избегая бутилированных напитков. Измерение артериального давления в начале, середине и конце исследования показало значительное снижение диастолического артериального давления у женщин.

Хотя у мужчин подобных изменений не наблюдалось, ограниченное число участников-мужчин (три человека) говорит о том, что для окончательных выводов необходима более широкая выборка для наблюдения.

Эти предварительные результаты указывают на взаимосвязь между снижением воздействия пластика и улучшением показателей сердечно-сосудистой системы. Доктор Фишер отметила необходимость проведения более масштабных исследований для количественного определения концентрации микропластика в крови и дальнейшего выяснения его потенциального влияния на кровяное давление.

Ученые также в свое время изучали бляшки сонных артерий у 257 человек, подвергшихся эндартерэктомии. Исследователи обнаружили микропластик в 58% бляшек, причем у пострадавших риск инфаркта, инсульта или смерти был в 4,5 раза выше по сравнению с теми, у кого микропластика не было.

Исследования уже выявляли эти частицы в различных тканях человека, включая легкие, печень и почки. Их способность преодолевать биологические барьеры, такие как гематоэнцефалический барьер, вызывает опасения по поводу нейротоксического воздействия.

Кроме того, микропластик часто содержит химические добавки, такие как фталаты и бисфенол А (BPA), известные своими эндокринно-разрушающими свойствами, что потенциально может привести к нарушениям репродуктивной функции и обмена веществ.

Учитывая потенциальные последствия для здоровья, людям стоит подумать о снижении воздействия микропластика, считают авторы. Простые меры включают в себя выбор водопроводной воды вместо бутилированных напитков, использование стеклянной или нержавеющей тары для хранения еды и напитков, а также сведение к минимуму использования пластиковой упаковки. Кроме того, ученые доказали, что кипячение и фильтрация водопроводной воды удаляет до 90% нано- и микропластика, что является практическим подходом к снижению его попадания в организм.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили места нашего организма, где собирается весь этот пластиковый мусор.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.