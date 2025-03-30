Снова получил возможность ходить: мужчину поставили на ноги уникальные "взломанные" клетки

Недавно человек, парализованный из-за травмы спинного мозга, вновь обрел способность стоять без посторонней помощи после лечения инновационными стволовыми клетками. Этот замечательный прорывной стал результатом нового клинического испытания, проведенного исследователями из Университета Кейо в Токио.

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Об этом пишет Nature.

В ходе исследования, результаты которого еще не доступны общественности, в места травм четырех участников испытания было введено около двух миллионов индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS).

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Эти iPS-клетки, представляющие собой взрослые клетки, перепрограммированные в эмбрионально-подобное состояние, перед трансплантацией были дифференцированы в нейронные клетки-предшественники.

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Цель испытания заключалась в том, чтобы эти клетки-предшественники развились в нейроны и глиальные клетки, что способствовало бы восстановлению нейронов и функциональному восстановлению. За год наблюдения у двух участников наблюдалось заметное улучшение двигательных функций, а один человек смог самостоятельно стоять. Также, за все время исследования не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта.

Несмотря на столь обнадеживающие результаты, эксперты призывают с осторожностью относиться к интерпретации полученных данных. Джеймс Сент-Джон, специалист по трансляционной нейронауке из Университета Гриффита, подчеркнул необходимость проведения более масштабных исследований, чтобы определить, можно ли отнести наблюдаемые улучшения непосредственно к лечению стволовыми клетками, поскольку нельзя полностью исключить спонтанное восстановление.

Кроме того, результаты исследования еще не прошли экспертную оценку, что подчеркивает необходимость их дальнейшего подтверждения.

Данное исследование является продолжением растущего числа работ по изучению терапевтического потенциала iPS-клеток. В предыдущих исследованиях изучалось их применение для восстановления зрения путем устранения повреждений роговицы и для лечения диабета 1 типа путем создания клеток, вырабатывающих инсулин.

Нынешнее испытание представляет собой значительный шаг вперед в изучении регенеративных методов лечения повреждений спинного мозга — состояния, от которого только в США ежегодно страдают около 18 000 человек.

Хотя путь к созданию окончательного лечения еще далек от завершения, результаты этого испытания дают проблеск надежды людям, пострадавшим от травм спины. Продолжение исследований и более масштабные клинические испытания будут необходимы для полного понимания эффективности и безопасности терапии на основе iPS-клеток, способствующей регенерации нейронов и восстановлению двигательных функций.

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